Η αυταρχική επίθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον Τζερόμ Πάουελ, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της κρίσης κόστους ζωής στην Αμερική, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κάποτε απέρριπτε αλλά τώρα θέλει να παρουσιάσει αυτό ως αιτία. Το κόστος ζωής διαβρώνει την υποστήριξη στο πρόσωπό του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου. Εξαπολύοντας νομική επίθεση στη Fed, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη για το κόστος δανεισμού.

Παρά τον έλεγχο της προεδρίας, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν περάσει τίποτα πέρα ​​από ένα μεγάλο νομοσχέδιο για τη μείωση των φόρων που ωφελεί τους πλούσιους. Δεν έχουν νομοθετήσει για την προσφορά στέγασης, τη φροντίδα των παιδιών, το κόστος υγειονομικής περίθαλψης ή τους μισθούς. Πράγματι, οι περισσότερες από τις ενέργειές τους επιδεινώνουν το κόστος ζωής, παρόλο που εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν απότομη αύξηση στους λογαριασμούς ασφάλισης υγείας τους. Ο ξαφνικός ενθουσιασμός του κ. Τραμπ για τα όρια των πιστωτικών καρτών και τις παρεμβάσεις στη στέγαση είναι καθαρός οπορτουνισμός.

Η προσιτότητα δεν είναι ένα αφηρημένο θέμα συζήτησης. Μέχρι πρόσφατα, ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραφε την κρίση κόστους ζωής ως «φάρσα» που εφηύραν οι Δημοκρατικοί. Για τους απλούς Αμερικανούς, ωστόσο, είναι ένας αυξανόμενος λογαριασμός σουπερμάρκετ που κατατρώει τα ήδη εύθραυστα οικονομικά των νοικοκυριών. Στη συνέχεια, στα τέλη Νοεμβρίου, ο κ. Τραμπ δήλωνε ότι ήταν ο πρόεδρος των προσιτών τιμών και ότι θα έφερνε νίκες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Εάν αυτή η πρόβλεψη επαληθευόταν, θα ήταν ένας θρίαμβος της ουσίας. Οι ίδιες οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ – δασμοί, ασθενέστερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις μισθών και αυξημένες τιμές – οδήγησαν σε εκτιμώμενο πλήγμα 3% στη μέση αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Στην πράξη, η κυβέρνησή του διευθετεί υποθέσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, περιορίζει τη χρηματοδότηση για την προστασία των καταναλωτών και παρέχει φοροαπαλλαγές ακινήτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι θέλει να συντρίψει ένα σύστημα που στρέφεται εναντίον των απλών ανθρώπων. Αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι να κάνει μικρές αλλαγές που αφήνουν τα ισχυρά συμφέροντα καλύτερα προστατευμένα από πριν.

Ο κ. Τραμπ απλώς αυξάνει την ανοχή στη διαφθορά και τη ρύπανση που ωφελούν μια πλουτοκρατική τάξη. Δείχνει συμβολική εχθρότητα προς την εταιρική υπερβολή, ενώ παράλληλα προωθεί πολιτικές που την εδραιώνουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το προσιτό κόστος ζωής παραμένει ασαφές – και γι’ αυτό πρέπει να βρίσκονται συνεχώς αποδιοπομπαίοι τράγοι, από τη FED μέχρι τους Δημοκρατικούς.