Εκείνο το απόγευμα στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης» κανείς φυσικά δεν μπορούσε να προβλέψει το μέλλον. Και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αποτελούσε εξαίρεση. Κοίταζε δεξιά αριστερά από το θεωρείο της σουίτας του στο φαληρικό γήπεδο ο Βάσκος θέλοντας να καταγράψει με την πρώτη όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το νέο εργασιακό του περιβάλλον. Πού να το ήξερε, όμως, στην πρώτη του απόπειρα έξω από τη χώρα του, ότι για εκείνον ο Ολυμπιακός θα εξελίσσονταν σε σχέση ζωής. Ηταν 10 Φλεβάρη 2024 σε εκείνο το 4-0 με τον ΟΦΗ και από τότε ξεκλείδωσε ένα σωρό απίθανες και πιθανές πίστες. Εφτασε η ώρα σήμερα, 14 Γενάρη 2026, να συμπληρώσει 100 ματς στον ερυθρόλευκο πάγκο σε ένα κατόρθωμα σαφώς δυσκολότερο από ό,τι φαίνεται. Μόλις ο 6ος που γίνεται τριψήφιος για τον Ολυμπιακό στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και μια ματιά στη λίστα σαν να θέλει να τα λέει όλα.

Θα τον χειροκροτήσει ζεστά – όπως πάντα – το sold out φαληρικό γήπεδο και απόψε στην είσοδό του. Σε εκείνη την καθιερωμένη πρώτη του βόλτα στο χορτάρι. Και αν μη τι άλλο ο 65χρονος προπονητής παράπονο δεν πρέπει να έχει καθώς η 100άρα του πέφτει ακριβώς πάνω στον προημιτελικό… τελικό με τον ΠΑΟΚ (18:30, Cosmote Sport 2). Στη νοκάουτ παρτίδα με τον Δικέφαλο του Βορρά που οδηγεί στην 4άδα του Κυπέλλου. Ματς που αν δεν λυθούν οι λογαριασμοί στα ενενήντα του λεπτά, επιστρατεύεται αυτομάτως η διαδικασία των πέναλτι. Απαραίτητη σημείωση: Κέρδισε ήδη έναν τελικό μέσα στο 2026 ο Ολυμπιακός. Κατέκτησε το Super Cup μεγαλώνοντας την ακριβή συλλογή του Μέντι που έχει πλέον τέσσερα διαφορετικά τρόπαια στο ερυθρόλευκο ράφι του. Εκείνη η παρτίδα με τον ΟΦΗ όμως αφορούσε ουσιαστικά στα πεπραγμένα της προηγούμενης σεζόν. Το αποψινό είναι το πρώτο ορόσημο για φέτος.

Και μιας και (προ ημερών) το αναφέραμε; Είναι υποτιμημένος ποδοσφαιρικά ο Γενάρης. Αποτελεί την πυξίδα των κλαμπ του πρωταθλητισμού και το παράδειγμα του Ολυμπιακού εξηγεί με λεπτομέρειες το «πώς» και το «γιατί». Σε αυτόν τον πρώτο μήνα του χρόνου οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν (και κατέκτησαν) ήδη το Super Cup. Παίζουν απόψε την πρόκριση στους ημιτελικούς του Φλεβάρη για το Κύπελλο (εκεί που θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Αρης). Εχουν ανοιχτή τη μάχη της Super League στην οποία μόλις επέστρεψαν στην κορυφή του πίνακα. Και υπάρχουν βεβαίως στο καλεντάρι του οι δύο αναμετρήσεις με Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1, εντός) και Αγιαξ (28/1, εκτός) που θα κρίνουν αν θα προκριθεί στο top 24 του Champions League. Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις που το πρωί της 29ης του μήνα θα προσφέρει αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για το πόσο πιθανό είναι οι Ερυθρόλευκοι να πετύχουν τους στόχους τους.

Φυσικά όλα μαζί τα συναντάς μόνο στη… σούμα. Ενα βήμα τη φορά λέει το ποδόσφαιρο. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Με πρώτο το κρας τεστ με τον (εγχώριο) αντίπαλο που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει τους περισσότερους μπελάδες στην έδρα του Ολυμπιακού. Τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου με τη μεγάλη αποτελεσματικότητα στις δύο φάσεις του transition. Περίμενε χθες ο Μεντιλίμπαρ να δει αν θα μπορεί να υπολογίζει σε Ντανιέλ Ποντένσε και Ροντινέι που έπρεπε να βγάλουν την προπόνηση πριν μπουν στην αποστολή: Το έκαναν. Εχει λοιπόν στην αναμονή της ανακοίνωσης 11άδας μπόλικο ενδιαφέρον ποιους θα επιλέξει ο Βάσκος. Αν θα διατηρήσει την πετυχημένη συνταγή με την οποία η ομάδα του έσπασε το μπλόκο του Σαββάτου στο Περιστέρι. Αν θα ποντάρει στις επιστροφές. Ή αν θα συνεχίσει με τον τρόπο του στο Κύπελλο ανοίγοντας τον κύκλο του rotation.

Φόρεσε ας πούμε τα γάντια του τερματοφύλακα στα ματς Κυπέλλου με Ελλάδα Σύρου και Ηρακλή ο Νικόλας Μπότης που δίχως τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη είναι πλέον στο Νο 2 της ιεραρχίας των πορτιέρο. Θα παίξει και απόψε; Δύσκολο αν σκεφτεί κανείς την απειρία του και τη μεγάλη εμπιστοσύνη του Μέντι στον Κωσταντή Τζολάκη που λογικά θα αναλάβει την ευθύνη. Θα αλλάξει η άμυνα Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα που τα πήγε τόσο καλά το Σάββατο; Δύσκολο επίσης. Λογικά μια αλλαγή αναμένεται στη μεσαία γραμμή εκεί όπου ο Χρήστος Μουζακίτης διεκδικεί μια από τις δύο θέσεις του Σαντιάγκο Εσε και του Ντάνι Γκαρθία. Οπως και μια στην τριάδα των μεσοεπιθετικών όπου ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα μπορεί να στείλει δεξιά – του Τσικίνιο – τον Ζέλσον Μαρτίνς και στον πάγκο τον Γιουσούφ Γιαζίτσι. Και είναι ανοιχτό και το θέμα του «9» με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ να διεκδικεί τη θέση του ασταμάτητου Μεντί Ταρέμι.

Για την ιστορία; Προπονήθηκε κανονικά χθες για πρώτη φορά με την ομάδα έπειτα από καιρό και ο Λορέντσο Πιρόλα που όμως ήταν δεδομένο ότι θα μείνει «εκτός» καθώς για εκείνον στόχος είναι το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν. Περιμένει ο Μεντιλίμπαρ τον Ιταλό και τους δύο του Κόπα Αφρικα να προστεθούν στην εξίσωση της επόμενης Τρίτης. Τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που με το Μαρόκο αντιμετωπίζει στον αποψινό ημιτελικό τη Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι (22:00). Ο ηττημένος θα παίξει μικρό τελικό στις 17/1 και ο νικητής τελικό στις 18/1. Θα ήταν σπουδαίο να είναι εδώ για προπόνηση και οι δύο έστω τη Δευτέρα 19/1. Στην παραμονή της αναμέτρησης με τους Γερμανούς.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό προημιτελικό: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.