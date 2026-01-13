Σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο – που απειλεί με καίριο πλήγμα την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ – η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε να απαγγείλει κατηγορίες στον πρόεδρο της FED Τζερόμ Πάουελ με αφορμή τις δαπάνες για την ανακαίνιση κτιρίων της κεντρικής τράπεζας. Την απειλή ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πάουελ, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας για πρώτη φορά ευθέως τον Τραμπ για παρέμβαση στη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Ο Πάουελ χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ως πρόσχημα για την απόκτηση μεγαλύτερης επιρροής στην κεντρική τράπεζα και τα επιτόκια του δολαρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από τη FED να προχωρήσει σε μαζικές και μεγάλες μειώσεις του κόστους δανεισμού, κάτι που δεν έχει κάνει η FED στον βαθμό που θα ήθελε ο Τραμπ.

Μηνύματα στήριξης

Τρεις πρώην επικεφαλής της FED και τέσσερις πρώην υπουργοί Οικονομικών σε κυβερνήσεις και των δύο κομμάτων καταδίκασαν την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ, λέγοντας ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

«Έτσι ασκείται η νομισματική πολιτική στις αναδυόμενες αγορές με αδύναμους θεσμούς, με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τη λειτουργία των οικονομιών τους γενικότερα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους. «Δεν έχει θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι το κράτος δικαίου, το οποίο βρίσκεται στο θεμέλιο της οικονομικής μας επιτυχίας».

Οι πρώην πρόεδροι της FED, Τζάνετ Γέλεν, Μπεν Μπερνάνκι και Άλαν Γκρίνσπαν υπέγραψαν τη σύντομη δήλωση. Μαζί τους τάχθηκαν οι πρώην υπουργοί Οικονομικών Τιμ Γκάιτνερ, Τζέικομπ Λιου – οι οποίοι υπηρέτησαν και οι δύο υπό τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα – Χένρι Πόλσον, ο οποίος υπηρέτησε υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους, και Ρόμπερτ Ρούμπιν, ο οποίος υπηρέτησε υπό τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Η Γέλεν ηγήθηκε επίσης του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η δήλωση υπογράφηκε επίσης από διακομματική ομάδα πρώην οικονομικών συμβούλων του Λευκού Οίκου.

Παρέμβαση έκανε και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος χαρακτήρισε την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών ως «σαφής γραμμή» για αυτόν, όταν ρωτήθηκε για την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε βάρος του Πάουελ.

Ανησυχία σε αγορές

Το νέο σίριαλ στις θυελλώδεις σχέσεις Τραμπ και Πάουελ και η καινούργια απειλή για την ανεξαρτησία της FED οδήγησαν τον χρυσό χθες σε νέα ιστορικά υψηλά, στα επίπεδα των 4.600 δολαρίων η ουγγιά. Επίσης το ελβετικό φράγκο και το ευρώ έκαναν ράλι απέναντι στο δολάριο, με την ισοτιμία του ευρωπαϊκού νομίσματος να φτάνει το 1,169 έναντι του αμερικανικού. Το δολάριο υποχώρησε συνολικά και έναντι δείκτη «καλαθιού» έξι ισχυρών νομισμάτων (ευρώ, γιεν Ιαπωνίας, στερλίνα Βρετανίας, δολάριο Καναδά, κορώνα Σουηδίας και φράγκο Ελβετίας).

Είχε προηγηθεί βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση του Πάουελ ο οποίος δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει επιδώσει στη FED κλητεύσεις, απειλώντας με ποινική δίωξη σχετικά με την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας τον περασμένο Ιούνιο για το θέμα της ανακαίνισης της τράπεζας. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τον Πάουελ για υπερβάσεις στα ποσά που δαπανώνται για τον σκοπό αυτό.

Προειδοποίηση

Μετά τις εξελίξεις αυτές ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, Γιαν Χάτζιους, προειδοποίησε ότι η απειλή ποινικής δίωξης που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας υπονομεύεται. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις αγορές, περιλαμβανομένων και των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ και του εθνικού νομίσματος της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Ο Πάουελ στην ανακοίνωση που έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδος ανέφερε: «Την Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης επέδωσε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα κλητεύσεις σε δικαστήριο απειλώντας με ποινική δίωξη σχετικά με την κατάθεσή μου ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας τον περασμένο Ιούνιο. Εχω βαθύ σεβασμό για το κράτος δικαίου και για τη λογοδοσία στη δημοκρατία μας. Κανείς – σίγουρα όχι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας – δεν είναι υπεράνω του νόμου. Αλλά αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης για χαμηλότερα επιτόκια και γενικότερα για μεγαλύτερη επιρροή στη FED», είπε.

«Αυτή η νέα απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου τον περασμένο Ιούνιο ή την ανακαίνιση των κτιρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Δεν αφορά τον εποπτικό ρόλο του Κογκρέσου (…) Αυτά είναι προσχήματα. Η απειλή ποινικών κατηγοριών είναι συνέπεια του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το κοινό, αντί να ακολουθεί τις προτιμήσεις του προέδρου», ήταν τα λόγια του.

Και επενδυτικός τραπεζίτης στην κούρσα για την ηγεσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει την Πέμπτη από συνέντευξη τον επικεφαλής επενδύσεων ομολόγων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ, ως υποψήφιο για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, μετέδωσε χθες το Fox Business Network επικαλούμενο ανώνυμες πηγές της κυβέρνησης. Ο Ρίντερ είναι μεταξύ των τεσσάρων φιναλίστ για το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον πρόεδρο της FED, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ λήγει τον Μάιο. Στη λίστα των φιναλίστ περιλαμβάνονται το πρώην στέλεχος της FED Κέβιν Γουόρς, ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, Κέβιν Χάσετ και το στέλεχος της FED, Κρίστοφερ Γουόλερ.