Κάτι τέτοιες βραδιές όπως αυτή του Σαββάτου, επιβεβαιώνεται το πόσο σωστά έγινε το περασμένο καλοκαίρι ο προγραμματισμός για την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Οταν λείπει (και θα απουσιάσει για κάποιες ημέρες ακόμη) ο Ελ Κααμπί, γιατί μια ομάδα να μην προνοεί και όταν μπορεί να μη διαθέτει στο οπλοστάσιό της τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ; Ολοι οι καλοί χωράνε, πάει να πει αυτό. Ξεχωριστός ο Ταρέμι. Ενα ματς στη δυτική όχθη ποτέ δεν είναι εύκολο για την οποιαδήποτε ομάδα. Ο Ολυμπιακός το έκανε εύκολο, για την ακρίβεια με το πάθος και την οξυδέρκεια ενός ποδοσφαιριστή από το τοπ επίπεδο (συν φυσικά τον Μαρτίνς). Ο Ταρέμι είχε ασίστ και γκολ – το κατάφερε δε με τρόπο που μαρτυρά κλάση και με την άνεση του αληθινά πληθωρικού κυνηγού. Του φορ που μπορεί να δώσει λύσεις όταν τα πράγματα μπορεί να ζορίσουν. Δεν συνέβη αυτό το σαββατόβραδο. Ο Ολυμπιακός ήταν καταφανώς ανώτερος του Ατρομήτου, είχε τη θέληση να συνεχίσει ζεστός στο κυνήγι του τίτλου και ο Ταρέμι έδειξε ξανά τι σημαίνει… οικονομία στο ποδόσφαιρο: κάνει τόσα πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα!

Οσον αφορά τον Κωνσταντέλια, όσοι μέχρι πρότινος κατέθεταν αμφιβολίες για το ταβάνι του, υποστήριζαν πως έπρεπε να χωθεί παραπάνω στο «κουτί», δηλαδή να πηγαίνει προς την περιοχή, να απειλεί τον αντίπαλο γκολκίπερ και με αυτόν τον τρόπο να ανεβάσει τους προσωπικούς του αριθμούς. Ο δεξιοτέχνης χαφ του ΠΑΟΚ το επιχειρεί και επειδή είναι κλάση μεγάλη, του βγαίνει και με το παραπάνω. Λες και χορεύει στο χορτάρι έτσι που ξεδιπλώνει τις αντεπιθέσεις του Δικεφάλου, αλλά παράλληλα έχει σημειώσει έξι γκολ στο πρωτάθλημα και 12 σε όλες τις φετινές διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ. Οδηγεί το σύνολο του Λουτσέσκου και ανεβάζει κατακόρυφα τις μετοχές του. Οταν παίρνεις γκολ από τους μέσους σου, τότε βελτιώνεις τις επιθετικές σου επιδόσεις και αυτό ισχύει για την οποιαδήποτε ομάδα σε κάθε γωνιά του κόσμου. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον και τον Ζαφείρη στις τάξεις του, έναν παίκτη που θέλει να τον βάλει κοντά στον «Ντέλια», γιατί αμφότεροι γλυκαίνουν με τις πάσες τους όλο το παιχνίδι.

Ταρέμι και Κωνσταντέλιας, λοιπόν: αυτοί που «πολλά μας είπαν» όταν κύλησε ξανά η μπάλα στο χορτάρι μετά τη διακοπή. Ο ερυθρόλευκος στράικερ απέδειξε για μια ακόμη φορά πως είναι πολυδιάστατος. Οσον αφορά τον χαφ του ΠΑΟΚ, βρίσκοντας τον δρόμο για τα δίχτυα, λειτουργεί πλέον ως εξτρά κυνηγός.