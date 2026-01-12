Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μετακόμιση των πολεοδομιών από τις νομαρχίες και τους δήμους στην νέα τους «στέγη», στο Κτηματολόγιο. Το Κτηματολόγιο θα μετονομαστεί σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, θα αποσπάσει από τους δήμους την τυπική αρμοδιότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο κατασκευών και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, ενώ θα απορροφήσει τους μηχανικούς που υπηρετούν στις 185 πολεοδομίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, την 1η Ιουλίου θα λειτουργήσουν οι πρώτες πολεοδομίες – πιλότοι υπό την «ομπρέλα» του Κτηματολογίου ενώ έως τον Ιανουάριο του 2027, όλες οι Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας θα έχουν αλλάξει «στέγη». Η ολική αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα, μεταφέροντας εκ νέου την ευθύνη από τους δήμους στο κεντρικό κράτος, είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ήδη από το περασμένο φθινόπωρο.

Ο σχεδιασμός έχει ως εξής: ο νέος φορέας, αξιοποιώντας το δίκτυο των κτηματολογικών γραφείων σε όλη τη χώρα θα αναλάβει σχεδόν το σύνολο των διαδικασιών που συνδέονται με τις άδειες δόμησης: από τις βεβαιώσεις όρων και τις προεγκρίσεις έως την τελική έγκριση και τον έλεγχο των κατασκευών, καθώς και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό των πολεοδομιών θα ενταχθεί στο νέο σχήμα.

Παράλληλα, θα θεσμοθετηθεί μητρώο ανεξάρτητων ελεγκτών, ώστε κάθε οικοδομική άδεια να ελέγχεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη των εργασιών, ενώ προβλέπεται και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη στοχευμένη ιεράρχηση των ελέγχων.

Στους δήμους θα απομείνει η ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και των παρεμβάσεων ανάπλασης

Με τον νέο Οργανισμό, ο πολίτης θα εξυπηρετείται από ένα σημείο διοίκησης για όλα τα θέματα που αφορούν στην ακίνητη ιδιοκτησία του. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ψηφιακό one stop shop για το ακίνητο, όπου ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αδειοδοτήσεις δόμησης και έλεγχος ενοποιούνται σε ένα συνεκτικό σύστημα, με ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την επικράτεια.