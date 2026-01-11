Αναζητείται… συναίνεση (εντός του μηνός) για την επιλογή των προέδρων των «ακέφαλων» Ανεξάρτητων Αρχών, διαδικασία η οποία αποτελεί μια περίπλοκη άσκηση ισορροπίας μεταξύ των κομμάτων που συμμετέχουν στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που εκ του Συντάγματος έχει τη δικαιοδοσία να ορίζει τα μέλη τους. Η απόπειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νικήτα Κακλαμάνη να επιδιώξουν ένα περιβάλλον προσέγγισης και εξεύρεσης κοινού πεδίου αναφοράς με την αξιωματική αντιπολίτευση δεν βρήκε αποδέκτη. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε «στη λογική του πολιτικού παζαριού» παίρνοντας θεσμικές αποστάσεις ασφαλείας από την κυβερνητική πλειοψηφία ως προς την ανάδειξη των προσώπων που θα κληθούν να πάρουν στα χέρια τους το «πηδάλιο» των τριών κομβικών Ανεξάρτητων Αρχών που εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν κενό ηγεσίας: της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 (ήταν 4/5) παραμένει μη αυτονόητη παρά την πίεση του χρόνου και το θεσμικό κενό. Και αυτό παρά την πρόθεση του Προέδρου της Βουλής να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαβούλευσης με τα κόμματα ώστε να υπάρξει συμφωνία στα πρόσωπα. Τα επιτελεία μελετούν σχολαστικά τα βιογραφικά που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που προκηρύχθηκε – αν και δεν το προβλέπει το Σύνταγμα – έπειτα από σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ηταν μια ιδέα του Νίκου Ανδρουλάκη που έγινε ασμένως αποδεκτή από τον Κακλαμάνη προκειμένου να βρεθεί διέξοδος στο αδιέξοδο, ωστόσο δεν ήταν αρκετή ώστε να «σύρει» την αξιωματική αντιπολίτευση στο ίδιο τραπέζι με τη ΝΔ – οι σκέψεις για ένα τετ α τετ Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη – Κακλαμάνη μετά τις γιορτές για να συζητηθεί ένα συναινετικό πλαίσιο για το θέμα, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει και «προάγγελο» συγκλίσεων στο ευρύτερο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν καρποφόρησαν: «τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού» ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις που προέρχονται από τη «δεξαμενή» των περίπου 60 βιογραφικών που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους (περίπου 20 για κάθε Αρχή), στη συντριπτική πλειονότητά τους πρώην δικαστές, νομικοί με εμπειρία στους δημόσιους φορείς και καθηγητές.

Η Διάσκεψη

Ο Πρόεδρος της Βουλής έχει παραδεχθεί ότι «δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συναίνεση» και έχει καυτηριάσει προκαταβολικά τη στάση του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να λέει “δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ”» δήλωνε πρόσφατα, πετώντας το γάντι στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα: «Εγώ θα συγκαλέσω τη Διάσκεψη (σ.σ.: όπως ενημέρωσε προχθές τα κόμματα, θα το πράξει εντός του Ιανουαρίου) και το κάθε κόμμα να αναλάβει τις ευθύνες του» είπε, ανοίγοντας μάλιστα ένα «παράθυρο» για το μέλλον όσον αφορά την αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου (101Α) του Συντάγματος: «Αν ατυχήσουμε και πάλι να εκλεγούν οι πρόεδροι, όταν θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε – όχι εξαρχής αλλά στην τρίτη ψηφοφορία, αφού θα έχουν αποτύχει οι δύο πρώτες ψηφοφορίες με αυξημένη πλειοψηφία – να εκλέγονται με απλή πλειοψηφία» είναι η άποψή του. Πάντως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένο να μπει σε μια λογική θεσμικής «συνδιαλλαγής» με τη ΝΔ, διατυπώνοντας αιχμές κατά άλλων «προθύμων», όπως η Ελληνική Λύση, και έχει καταλογίσει στον Πρόεδρο της Βουλής ότι «επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες, ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας».