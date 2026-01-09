Αρης – ΑΕΚ, πράξη δεύτερη για εφέτος. Ή αλλιώς, ο Μανόλο Χιμένεθ κόντρα στη μεγάλη του ποδοσφαιρική αγάπη, ύστερα από εκείνη – φυσικά – της Σεβίλλης. Είναι η δεύτερη «συνάντηση» των δύο ομάδων, περίπου 1½ μήνα από αυτή της Νέας Φιλαδέλφειας για τον 1ο γύρο. Το ντέρμπι στο οποίο ο ανδαλουσιανός τεχνικός βρέθηκε στο επίκεντρο με δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Από τη μία, η αποθέωση των φίλων της ΑΕΚ για τον δικό τους Μανόλο. Τον άνθρωπο που έβαλε τη «σφραγίδα» του στη σύγχρονη ιστορία της Ενωσης. Αφιερωματικά βίντεο, συνθήματα, μαζί με τη βράβευση τόσο από την επίσημη ΑΕΚ όσο και από την Original. Η κίνησή του να σηκώσει το χέρι του με το κασκόλ μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων, ήταν που έφερε την άλλη οπτική εκείνης της βραδιάς. Τη δυσαρέσκεια αρκετών εντός του οργανισμού της ΠΑΕ Αρης. Προφανώς στις τάξεις του κόσμου, αλλά και σε εκείνες της διοίκησης.

Η όλη πανηγυρική ατμόσφαιρα πριν από ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι για τον Αρη που… καιγόταν για βαθμούς, «χτύπησε» άσχημα. Αρκετές φορές, όμως, ο χρόνος είναι «γιατρός». Στην προκειμένη περίπτωση, εκτόνωσε την ένταση που δημιουργήθηκε και η κριτική προς τον Χιμένεθ περιορίστηκε περισσότερο σε αγωνιστικά ζητήματα. Μαζί με τα… συμπαθητικά αποτελέσματα του Δεκεμβρίου και το νικηφόρο ξεκίνημα στο 2026 κόντρα στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο, ο Ανδαλουσιανός βλέπει ότι έχει μπροστά του την ευκαιρία να αντιστρέψει το κλίμα. Τα ματς του Γενάρη είναι κρίσιμα και σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν την πορεία του Αρη στη σεζόν. Παράλληλα όμως με τη δεδομένη δυσκολία τους, είναι και η ευκαιρία του Χιμένεθ να κερδίσει επιπλέον πόντους μέσα από νίκες σε παιχνίδια όπως αυτό της επόμενης Κυριακής (11/01) με την ΑΕΚ ή πόσο μάλλον σε εκείνο του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκο (14/01).

Δύο μεγάλα ματς σε τρεις μέρες και με τον Χιμένεθ υπεύθυνο να διαχειριστεί την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανιστεί ανταγωνιστική σε αυτά. Αρχικά, αυτό που καλείται να πράξει είναι να… φρενάρει την αγαπημένη του ΑΕΚ, όπως και στον 1ο γύρο που όμως δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες. Τότε η Ενωση ήταν στις αρχές του φορμαρίσματός της. Οπότε, τώρα το έργο του Αρη είναι ακόμα πιο δύσκολο, στην προσπάθειά του να ρεφάρει κάποιες από τις… χαζές απώλειες βαθμών που έχει στο φετινό πρωτάθλημα. Απλά, για τον Χιμένεθ είναι μία ακόμη στιγμή που το συναίσθημα θα πρέπει να μπει στο περιθώριο, ελπίζοντας ότι θα σφίξει τις γροθιές του από ικανοποίηση το βράδυ της Κυριακής. Ενας αγώνας, στον οποίο πάλι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο πριν καν σφυρίξει ο διαιτητής για πρώτη φορά.

Από σήμερα ο Χιμένεθ θα δουλέψει πιο επισταμένως για το επερχόμενο ντέρμπι. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον βαθμό του ροτέισον στο οποίο θα προχωρήσει, ώστε αφενός να παρουσιάσει τον Αρη ανταγωνιστικό και αφετέρου να τον έχει έτοιμο για το ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Μορόν είναι η δεδομένη απουσία, ελέω καρτών. Η τιμωρία του ανδαλουσιανού φορ θα «φέρει» τον Τίνο Καντεβέρε στο αρχικό σχήμα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Φρέντρικ Γένσεν αντί του Μιχάλη Παναγίδη. Ο Πέδρο Αλβαρο διεκδικεί θέση στα στόπερ, έχοντας επιστρέψει από χθες στις προπονήσεις. Σχεδόν απίθανη είναι η παρουσία του Γκάμπριελ Μισεουί.

Αυτό το οποίο περιμένει ο Χιμένεθ είναι να τσεκάρει την κατάσταση του Κώστα Γαλανόπουλου. Ο έλληνας μέσος παίρνει κομμάτια της προπόνησης τις τελευταίες δύο μέρες, νιώθοντας καλύτερα μετά τις ενοχλήσεις στον αστράγαλο. Ακόμα, όμως, η παρουσία του στο ντέρμπι της Κυριακής σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί σήμερα.

Ερχεται ο Χόνγκλα

Ο Χιμένεθ έχει παράλληλα το μυαλό του και στα μεταγραφικά, όντας φυσιολογικά σκεπτικός από τη στιγμή που στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη μετράει μόνο την άφιξη του Οτμάν Μπουσαΐντ. Στον Αρη πάντως αναμένουν απόψε τον Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος τα βρήκε με τη Γρανάδα. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας δεν αποκλείεται να κλείσουν ακόμα δύο παίκτες, με τον Ρούμπεν Ρέγες να πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ενα διάστημα στο οποίο πιθανό να ξεκαθαρίσει και το μέτωπο του Στίβεν Τσούμπερ, με τον οποίο ο Αρης βρίσκεται σε επαφές και αποτελεί «θέλω» του Χιμένεθ.