Ο Γιώργος Τσίπρας διηγήθηκε σε μια ανάρτηση τη σύντομη αλλά πολυκύμαντη – όπως φαίνεται από τα γραφόμενά του – πολιτική σταδιοδρομία του Φαραντούρη. Σύμφωνα με τον πρώην συριζαίο, «πέρασε από γραφεία υπουργών της ΝΔ», «τριβόταν με ΠΑΣΟΚ», «έγινε φουλ ΣΥΡΙΖΑ, όταν επικράτησε ο Κασσελάκης φουλ Κασσελάκης», «όταν δρομολογείται κίνηση Τσίπρα φουλ Τσιπρικός και τώρα γοητεύεται από το νέο κόμμα Καρυστιανού». Πάντως, τέτοια σταθερότητα απόψεων έχουν δείξει και πολλοί άλλοι από το 2012 κι έπειτα.

Μπλόκα

«Εμείς είμαστε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είμαστε σε όλα τα μπλόκα της χώρας. Η συνάντηση θα είναι με τον Πρωθυπουργό», είπε στην κάμερα ο Ρίζος Μαρούδας. «Μη μιλάμε και να μη λέτε για τα πράγματα που δεν ισχύουν. Εχετε τους ντελιβεράδες και είναι μπλόκα», υποστήριξε από άλλο τηλεπαράθυρο ο Γιάννης Βογιατζής. Η τηλεοπτική κόντρα των δύο αγροτοπατέρων είναι μια ένδειξη πως για πρώτη φορά εδώ και 40 μέρες η κυβέρνηση, που επενδύει στη διάσπαση του αγροτικού κινήματος, έχει όντως επαφή με την πραγματικότητα στις εθνικές οδούς της χώρας.

Κοινωνία

Σύμφωνα με τον Αλέξη Χαρίτση, τα μέτρα για τους αγρότες είναι «ψίχουλα». Βέβαια, δεν έμεινε μόνο σ΄αυτές τις αντιπολιτευτικές παρατηρήσεις. Προειδοποίησε την κυβέρνηση «να μην τολμήσει να στείλει ΜΑΤ στα αγροτικά μπλόκα» γιατί στην περίπτωση που αποφασίσει να «ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά», θα βρει απέναντί της όλη την κοινωνία. Περίεργο. Θα περίμενε κανείς από έναν νεοαριστερό να διακρίνει ευκαιρίες για την Αριστερά σε μια σκληρή κυβερνητική διαχείριση της μη κανονικότητας.

Σχόλια

Η αντιπολίτευση επιμένει ότι το στράτευμα είναι στα κάγκελα με το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ. Ο Δένδιας δεν συμφωνεί και για να στηρίξει την άποψή του επικαλέστηκε τον αριθμό των σχολίων που έγιναν στη Διαύγεια επ’ αυτού. Ηταν, είπε, μόλις 16.000 όταν στο νομοσχέδιο για τα κατοικίδια ζώα είχαν κατατεθεί 26.000. Η Λιάνα Κανέλλη δεν άντεξε το επιχείρημα και αναφώνησε «αυτό είναι το πρόβλημά σας; Τα σχόλια στη Διαύγεια; Ελεος». Δεν έχει δίκιο. Για οποιονδήποτε δελφίνο κάθε είδος κριτικής που μπορεί να αμφισβητήσει μετράει.