Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο «πόλεμος του πετρελαίου» φαίνεται να έχει ξεκινήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να στέλνει 11 πετρελαιοφόρα της εταιρείας Chevron στη λατινοαμερικανική χώρα, την Κίνα να εκφράζει την οργή της και τη Ρωσία να αντιδρά έντονα έπειτα από την κατάληψη χθες πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία, από αμερικανικές δυνάμεις στον Βόρειο Ατλαντικό. Το τάνκερ συνοδευόταν από ρωσικά σκάφη του ναυτικού και υποβρύχιο, ενώ λίγες ώρες αργότερα κατασχέθηκε και ένα δεύτερο τάνκερ, το «Sophia», που πιστεύεται ότι ανήκει στον σκιώδη ρωσικό στόλο, σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Ολα δείχνουν πως η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ρωσίας εντείνεται σε μια ατμόσφαιρα που τείνει να θυμίσει την περίοδο της «κρίσης των πυραύλων» στην Κούβα το 1962.

Το τάνκερ «Μarinera» είχε προηγουμένως το όνομα «Bela 1» και έπλεε υπό σημαία Γουιάνας, αλλά μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα άλλαξε όνομα και το πλήρωμα έβαψε μια ρωσική σημαία. Είχε ξεφύγει από τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοια στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις και οι αμερικανικές δυνάμεις το καταδίωκαν αρκετές ημέρες στον Ατλαντικό, στο πλαίσιο, όπως δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι, των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας. Είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ο αμερικανικός στρατός κατάσχει πλοίο με ρωσική σημαία. Οι ειδικές δυνάμεις που κατέλαβαν το πλοίο αποχώρησαν και τώρα το ελέγχει η αμερικανική ακτοφυλακή. Τα ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση αλλά δεν υπήρξαν ενδείξεις αντιπαράθεσης των δύο πλευρών.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχασε επαφή με το «Marinera» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αναφέροντας ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα εγγεγραμμένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών». Ζήτησε την άμεση επιστροφή των ρώσων ναυτικών που βρίσκονταν στο τάνκερ. Ο ρώσος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Αντρέι Κλίσας χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ «πράξη πειρατείας».

Η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν μπόρεσε να μεταφέρει – ένας από τους κύριους προορισμούς ήταν η Κίνα που αγόραζε μέχρι τώρα το 80% των εξαγωγών του Καράκας – λόγω του αποκλεισμού των ΗΠΑ στις εξαγωγές που επιβλήθηκε από τα μέσα Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Καράκας και η Ουάσιγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή 30 έως 50 εκατομμυρίων αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας αξίας έως και 3 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια συμφωνία που θα εκτρέψει τις προμήθειες από την Κίνα – σημάδι ότι η κυβέρνηση του Καράκας, υπό την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, ανταποκρίνεται στο αίτημα της Ουάσιγκτον να ανοίξει τις πόρτες στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ή να διακινδυνεύσει μεγαλύτερη στρατιωτική επέμβαση.

Η κίνηση αυτή, σημειώνει η «Repubblica», σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η οποία πυροδότησε αμέσως έντονες διαμαρτυρίες από το Πεκίνο. Η Βενεζουέλα είναι «κυρίαρχο κράτος με πλήρη και μόνιμη κυριαρχία επί των φυσικών πόρων και των οικονομικών δραστηριοτήτων της», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, τονίζοντας ότι τα όσα έκαναν οι ΗΠΑ αποτελούν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου, παραβίαση της κυριαρχίας και υπονόμευση των δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας».

Τώρα, όπως γράφει το Axios, η Ουάσιγκτον πιέζει την κυβέρνηση του Καράκας να απελάσει από την χώρα όλους «τους πράκτορες της Κίνας, της Ρωσίας, της Κούβας και του Ιράν». Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 14 μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 και δύο βαριά οπλισμένα πολεμικά πλοία AC-130J των ΗΠΑ έχουν καταφτάσει σε βάσεις της RAF στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι φήμες θέλουν να συμμετέχουν στην προετοιμασία για χτύπημα στο Ιράν.