Έντονη δυσαρέσκεια και εκνευρισμό έχει προκαλέσει στη Μόσχα η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου «Marinera», που έπλεε υπό ρωσική σημαία, από στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ηεκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είπε ότι: «Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν απαντήσει πως η κατάσχεση των τάνκερ έχει γίνει λόγω παραβιάσεων των αμερικανικών κυρώσεων και είναι απόλυτα νόμιμη ενέργεια από την πλευρά μας» για το εάν οι σημερινές εξελίξεις με το τάνκερ Marinera μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση με τη Ρωσία.

Νωρίτερα σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, και το συνοδεύουν προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Southern Command την Τετάρτη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια, όπως ανέφερε ο αμερικανικός στρατός, επισημαίνοντας ότι το πλοίο ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», δεν έφερε σημαία και βρισκόταν υπό διεθνείς κυρώσεις.

Κατάσχεση και δεύτερου δεξαμενόπλοιου

Παράλληλα, στα χέρια των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον και το δεξαμενόπλοιο Marinera, το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Η κατάσχεσή του έγινε έπειτα από πολυήμερη καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η επιχείρηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Ο Πιτ Χέγκσεθ έκανε την ακόλουθη δήλωση για την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Sophia λέγοντας ότι : «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλα τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο της Βενεζουέλας για να χρηματοδοτήσουν παράνομες δραστηριότητες, κλέβοντας από τον λαό της Βενεζουέλας. Μόνο το νόμιμο εμπόριο ενέργειας – όπως καθορίζεται από τις ΗΠΑ – θα γίνεται επιτρεπτό», έγραψε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας στο Χ:

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέλαβε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο «σκιώδη στόλου», χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων

Το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο ακινητοποιήθηκε, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και φέρεται να εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή το συνοδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελική διευθέτηση της υπόθεσης.

Μέσω της επιχείρησης «Southern Spear», το Υπουργείο Άμυνας παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ισχύ σε ολόκληρη την Αμερική».

Νωρίτερα σήμερα η Αμερικανική Ακτοφυλακή κατέλαβε το δεξαμενόπλοιο «Marinera» που συνδέεται με τη Βενεζουέλα έπειτα από καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports. The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Η προσπάθεια για τη σύλληψή του, έγινε αφού το τάνκερ, που έφερε αρχικά την ονομασία Bella-1, διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ’ αυτό.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η επιχείρηση διεξήχθη από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο φέρει τώρα την ονομασία Marinera και είναι υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο τάνκερ που γίνεται στόχος της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την εκστρατεία πίεσης εναντίον της Βενεζουέλας.

Ρώσος βουλευτής: Πειρατεία από τις ΗΠΑ η κατάληψη του υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιου

Ο Αντρέι Κλίσας, ανώτερος Ρώσος βουλευτής και εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος «Ενιαία Ρωσία», χαρακτήρισε την κατάληψη του δεξαμενοπλοίου που φέρει τη ρωσική σημαία ως «ενέργεια εντελώς πειρατική», σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παράλληλα, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας γνωστοποίησε ότι έχασε κάθε επαφή με το δεξαμενόπλοιο Marinera, αμέσως μετά την επιβίβαση δυνάμεων του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο πλοίο.

Μόσχα: Οι ΗΠΑ παραβιάζουν το Δεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

Το Υπουργείου Μεταφορών της Ρωσίας ανέφερε χαρακτησριστικά ότι:«Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει βία κατά πλοίων που έχουν καταχωρηθεί νόμιμα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών. Πορσθέτει επίσης ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στην ανοικτή θάλασσα και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλες δικαιοδοσίες.»

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι βρετανικές δυνάμεις παρείχαν υποστήριξη για την κατάσχεση του Marinera ή Bella 1 στον Ατλαντικό.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση του Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατόπιν αιτήματός τους, για την κατάσχεση του πλοίου Bella 1 σήμερα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν προγραμματισμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης, στα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα που κατάσχεσαν το Bella 1 στο στενό μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Γροιλανδίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ για βοήθεια.

Το RFA Tideforce παρείχε υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις που καταδίωξαν και κατάσχεσαν το Bella 1, ενώ η RAF παρείχε υποστήριξη επιτήρησης από τον αέρα.

Η σχέση άμυνας και ασφάλειας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πιο στενή στον κόσμο και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε υποστήριξη σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο».

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου επέδειξαν δεξιότητα και επαγγελματισμό, υποστηρίζοντας την επιτυχή αναχαίτιση του πλοίου Bella 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς τη Ρωσία. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της παραβίασης των κυρώσεων. Αυτό το πλοίο, με το διαβόητο ιστορικό του, αποτελεί μέρος ενός ρωσο-ιρανικού άξονα παραβίασης των κυρώσεων, ο οποίος τροφοδοτεί την τρομοκρατία, τις συγκρούσεις και τη δυστυχία από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εντείνει τις ενέργειές του κατά των δραστηριοτήτων του σκιώδους στόλου, προκειμένου να προστατεύσει την εθνική μας ασφάλεια, την οικονομία μας και τη παγκόσμια σταθερότητα, καθιστώντας τη Βρετανία ασφαλή στο εσωτερικό και ισχυρή στο εξωτερικό. Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η βαθιά σχέση μας με τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ασφάλειάς μας, και η σημερινή άψογα εκτελεσθείσα επιχείρηση δείχνει πόσο καλά λειτουργεί αυτό στην πράξη».

Λευκός Οίκος: Υπάρχει συμφωνία Τραμπ – Βενεζουέλας για 30 με 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου

Η Καρολάιν Λέβιτ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων δήλωσε ότι:«Δεν υπάρχει άλλος στρατός και άλλος Πρόεδρος που θα είχε τα κότσια να κάνει όσα κάναμε στην Βενεζουέλα. Με σεβασμό προς τις αρχές της Βενεζουέλας υπογραμμίζουμε πως σήμερα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο.

Υπάρχει συμφωνία Τραμπ με τις μεταβατικές αρχές για την διαχείριση του συνόλου του πετρελαίου της χώρας Το πετρέλαιο που έχει δεσμευθεί και περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο είναι πετρέλαιο που υπάγεται στις κυρώσεις των ΗΠΑ και άρα ανήκει σε εμάς. 30 με 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού είναι το αρχικό επίπεδο συμφωνίας που υπάρχει σήμερα για άμεση μεταφορά στις ΗΠΑ.»