Το βράδυ του Σαββάτου στο Παγκρήτιο, ερχόμενοι από τον πάγκο, αποφάσισαν για το ερυθρόλευκο τρεμπλ. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος της αεροπορίας με κερδισμένο πέναλτι και γκολ ως το 2-0 ως ο απόλυτος x factor του τελικού με τον ΟΦΗ. Και ο Γιουσούφ Γιαζίτζι του 3-0, σεσημασμένος σε ιστορία που τη λένε με τον πιο υπεύθυνο τρόπο οι αριθμοί: 6 γκολ και 6 ασίστ σε 548′ συμμετοχής στις εγχώριες διοργανώσεις. Τελική πάσα ή εκτέλεση κάθε 45′ ή ακόμη καλύτερα σε κάθε ματς με περισσότερη από μισή ώρα συμμετοχής στα 16 που έχει πατήσει χορτάρι!

Ναι, κανονικό φαινόμενο ο Τούρκος σε μια συγκυρία που το γκολ και η ασίστ τείνουν να γίνουν λέξεις άγνωστες. Μόλις χθες αναφέραμε άλλωστε κάτι σχετικό στα «ΝΕΑ». Την ανάγκη να κάνουν ένα βήμα εμπρός και να θυμηθούν τον προηγούμενο έλεγχό τους στο τελευταία τρίτο του γηπέδου, παίκτες-κλειδιά του Mendiball όπως ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ροντινέι. Μεταξύ μας; Και αυτό από μόνο του δεν φτάνει έτσι όπως είναι το πρόγραμμα πέραν τούδε. Ατρόμητος μεθαύριο (10/1, 19.30) στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Τετάρτη (14/1, 18.30) ο ΠΑΟΚ σε νοκάουτ Κυπέλλου στο Φάληρο. Τρίπολη το επόμενο Σάββατο και Αστέρας (17/1) – σε μια παρτίδα που αν το ήθελε ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ζητήσει αναβολή από τη Super League. Επειτα Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Τσάμπιονς Λιγκ (20/1) στο Γ. Καραϊσκάκης. Επειτα Βόλος εντός για το πρωτάθλημα (24/1) και μετά το ταξίδι στο Αμστερνταμ για τον Αγιαξ στο φινάλε της league phase (28/1). Και ΑΕΚ τον Φλεβάρη (1/2) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Πρέπει»

Δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα με 16-17 ποδοσφαιριστές (ενόσω λείπουν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Λορέντσο Πιρόλα, ακόμη και ο αναπληρωματικός Μπρούνο Ονιεμαέτσι). Χρειάζεται λοιπόν κάποιοι να κάνουν ένα βήμα εμπρός. Και ο Γιαζίτζι με τον Καλογερόπουλο μοιάζουν με το τέλειο δίδυμο για τις πρώτες υποψηφιότητες. Ο τούρκος μεσοεπιθετικός για να ανοίξει το rotation Ποντένσε – Τσικίνιο – Μαρτίνς. Ο έλληνας στόπερ (που όπως γράψαμε από τη Δευτέρα υπογράφει νέο συμβόλαιο) σε Μπιανκόν και Ρέτσο στην καρδιά της άμυνας. Και για να το πιάσουμε από την ανάποδη; Χθες στον Ρέντη, ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος εμφανίστηκε με το χέρι του δεμένο θυμίζοντας τη μικροεπέμβαση που έκανε σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού, έπειτα από τον τελικό του Super Cup.

Στο Νο3

Εννοείται ότι προπονήθηκε κανονικά. Εννοείται ότι δήλωσε διαθέσιμος για το μεθαυριανό παιχνίδι. Στο πρώτο «διπλό» της εβδομάδας όμως δίδυμο στόπερ ήταν ο Ζουλιάν Μπιανκόν και ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Και τέλος πάντων, αν όντως ο Ρέτσος πείσει τον προπονητή του; Και πάλι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ο Καλογερόπουλος στην ιεραρχία είναι πλέον Νο3 στους κεντρικούς αμυντικούς με τον Πιρόλα τραυματία. Αν δεν παίξει δηλαδή στο Περιστέρι; Θα πρέπει να παίξει παρακάτω. Και εκείνος είναι κανονικά και στην ευρωπαϊκή λίστα, όχι σαν τον Γιαζίτζι που δεν έχει δηλωθεί στο Champions League. Είναι πολλά τα ματς: 7 σε 23 βράδια. Αρα…

Και ο κόσμος του…

Με την ευκαιρία; Θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου του ο Ολυμπιακός μεθαύριο… πέρα από το ποτάμι. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι: 1.000 εισιτήρια (20 ευρώ) στη διάθεσή τους οι Πειραιώτες. Και ποιος αμφιβάλλει για το επόμενο sold out, καθώς σήμερα κυκλοφορούν (www.olympiacos.org) και τα εισιτήρια του προημιτελικού της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ. Μιας παρτίδας… μια και έξω για τους ημιτελικούς, όπου αν δεν προκύψει νικητής στο 90λεπτο θα πάει απευθείας στη ρουλέτα των πέναλτι. Και που εάν και εφόσον θα δώσει άλλα χαρακτηριστικά στον Φλεβάρη. Γιατί αν ο Ολυμπιακός περάσει, τότε μετά το ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (1/2) θα προκύψουν λογικά τρία «κολλητά» Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (αν οι Πράσινοι με τη σειρά τους περάσουν την Τετάρτη τον Αρη στη Λεωφόρο) σε μία εβδομάδα: 4-11/1 οι δύο ημιτελικοί, 8/2 για το πρωτάθλημα στο Φάληρο.