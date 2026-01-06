Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού (BND) παρακολουθούσε μυστικά τηλεφωνικές κλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα για αρκετά χρόνια, υποκλέπτοντας επικοινωνίες από το Air Force One, αποκάλυψε χθες η γερμανική εφημερίδα «Die Zeit», επικαλούμενη στελέχη της υπηρεσίας. Αναφέρεται επίσης ότι η παρακολούθηση τερματίστηκε το 2014 και δεν είχε εγκριθεί από την καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ.

Η BND εκμεταλλεύτηκε την αδύναμη κρυπτογράφηση του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ και διατηρούσε τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα αυστηρά περιορισμένα και τα κατέστρεφε μετά την ανάγνωσή τους. Δεν διευκρινίζεται το πότε ξεκίνησε η κατασκοπεία εις βάρος του τότε προέδρου ή το ποιος στην Καγκελαρία γνώριζε γι’ αυτό.

Διαβάστε ακόμη