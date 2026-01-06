Γκάζι για την αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας ακίνητης περιουσίας πατάει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσοντας, με απόφαση που υπογράφει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μια σειρά από δράσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, οργάνωση και αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας.

Την ίδια ώρα, επιστρατεύονται νέα ψηφιακά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη για την ψηφιακή καταγραφή των κρατικών ακινήτων, αλλά και drones ώστε να αποκτήσει εναέριες εικόνες υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατες απεικονίσεις και γεωχωρικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά διευκολύνουν τον εντοπισμό ακινήτων, την αποτύπωση των ορίων τους και την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιερρακάκη, μέχρι τον Ιούλιο του 2028 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα έργα:

– Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος καταγραφής, κωδικοποίησης και ταξινόμησης ακινήτων, με ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων νομοτεχνικών προτύπων (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, ΚΑΕΚ, ΠΕΑ).

– Δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων – Ψηφιακού Αποθετηρίου, με μεταφορά και οργάνωση των στοιχείων του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας και τεχνική διασύνδεση με τις βάσεις του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΤΑΔ και του Εθνικού Κτηματολογίου.

– Εισαγωγή, επικαιροποίηση και εκκαθάριση δεδομένων, με στοχευμένο έλεγχο ποιότητας, εντοπισμό ασυμφωνιών και αξιοποίηση ψηφιοποιημένων εγγράφων για την επιβεβαίωση κρίσιμων πεδίων.

– Διενέργεια τεχνικών και νομικών ελέγχων σε έως 5.000 επιλεγμένα ακίνητα από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με στόχο την πλήρη τεκμηρίωση και ετοιμότητα αξιοποίησής τους.

Το 2026 θα ενισχυθεί περαιτέρω η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την προστασία της περιουσίας του Δημοσίου. Πιο αναλυτικά, σχεδιάζονται οι κάτωθι δράσεις:

– Ανάπτυξη ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) σε συνεργασία με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την αυτόματη σύνταξη των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών αναφορικά με τα δημόσια κτήματα.

– Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Κτηματολόγιο για την αναζήτηση των ακινήτων των κληρονομούμενων των σχολαζουσών κληρονομιών και για την έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων επί αυτών των ακινήτων και με το Μητρώο Πολιτών.