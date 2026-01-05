«Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου». Η επισήμανση που συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του ο Ζοράν Μαμντάνι, σχολιάζοντας την τραμπική επιχείρηση, αναδεικνύει και μια παράμετρο που δεν συζητήθηκε πολύ εκτός ΗΠΑ: ο πρόεδρος δεν πήρε καν την έγκριση του Κογκρέσου προτού επιτεθεί – όπως τον υποχρεώνει το σύνταγμα της χώρας του για κάθε πράξη πολέμου. Δεν αγνόησε μόνο τους διεθνείς κανόνες, δηλαδή. Ποδοπάτησε για μία ακόμα φορά κι εκείνους που διέπουν την αμερικανική δημοκρατία.

Αναγνώριση

Η Ρομπέρτα Μετσόλα έσπευσε να υπενθυμίσει πως το Ευρωκοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει τον Μαδούρο ως νόμιμο, εκλεγμένο ηγέτη της Βενεζουέλας. Μετά, προσέθεσε ότι το Σώμα του οποίου προεδρεύει «διαχρονικά» ζητάει «τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη της δημοκρατίας και την αναγνώριση της νόμιμης βούλησης του λαού της Βενεζουέλας». Δεν είχε κάτι πιο συγκεκριμένο να πει για το γεγονός πως ο πλανητάρχης έχει αγνοήσει επιδεικτικά την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της χώρας, πάντως. Ισως δεν ήθελε να του θυμίσει ότι εκείνη κέρδισε το φετινό Νομπέλ Ειρήνης και να τον τσαντίσει.

Δάκρυ

Το συνόψισε πιο παραστατικά απ’ όλους τους δυτικούς ηγέτες ο Κιρ Στάρμερ όταν είπε πως το Λονδίνο δεν θα ρίξει ούτε ένα δάκρυ για τη σύλληψη του Μαδούρο. Προφανώς, κανένας αληθινά φιλελεύθερος άνθρωπος, πολιτικός ή μη, δεν θα στεναχωρηθεί που έχασε την εξουσία ένας δικτάτορας. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα πρέπει να θεωρήσει αποδεκτή τη μέθοδο με την οποία επετεύχθη η απομάκρυνσή του. Μπορούμε να μην είμαστε ούτε με τους τυράννους ούτε με τους αυταρχικούς ηγέτες.

Πρόσβαση

Οπως ενημέρωσε το φιλοθέαμον τηλεοπτικό κοινό ο Πιτ Χέγκσεθ, οι υποστηρικτές του προέδρου δεν χρειάζεται να ανησυχούν ότι στη Βενεζουέλα θα χαθεί αμερικανικός πλούτος ή αμερικανικό αίμα, σαν το Ιράκ. Κατά τα λεγόμενά του, μέσω στρατιωτικής δράσης, οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πρόσθετο πλούτο και πόρους χωρίς απώλειες σε ανθρώπινες ζωές επειδή «ο Τραμπ ανατρέπει το αφήγημα». Δεν εξήγησε πώς ακριβώς θα εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση αλλά κι αν το ανέλυε, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.