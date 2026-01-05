Επιστρατεύοντας τη… φαντασία που επιβαλλόταν για να περιγράψει την πραγματικότητα μπροστά στο ανοιχτό μικρόφωνο του Mega ο Αλέξης Καλογερόπουλος επέλεξε εκείνο το στιχάκι της κερκίδας: «Κάτι μαγικό» είπε απλά ο MVP του Σούπερ Καπ τελικού, θέλοντας να μοιραστεί την απόλυτη ιστορία (του). Εκείνη που έβαλε τη φωτογραφία του πλάι στο Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 και στον τελευταίο κρίκο για το τρεμπλ των 100 χρόνων!

Στον πάγκο μέχρι το 88′. Και αν δεν τραυματιζόταν ο Ζουλιάν Μπιανκόν; Λογικά εκεί θα έμενε μέχρι τη στέψη, καθώς στην παράταση ενός 0-0 το τελευταίο που θα περίμενε κανείς είναι η επιστράτευση ενός στόπερ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Γάλλος όμως ζήτησε αλλαγή λίγο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε νόημα στον 21χρονο από την Ανδραβίδα και ό,τι ακολούθησε μοιάζει σενάριο βγαλμένο από κάποιο (ποδοσφαιρικό) παραμύθι. Το κερδισμένο πέναλτι για το 1-0 του Μεντί Ταρέμι (96′) που άνοιξε τον δρόμο. Η απίθανη πτήση και η κεφαλιά για το 2-0 που… καθάρισε την μπουγάδα στο 107′ έπειτα από τη σέντρα ακριβείας του Χρήστου Μουζακίτη. Κανονικός x factor, ο αρχηγός της εθνικής Ελπίδων, σε μια παρτίδα που ολοκληρώθηκε με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να σολάρει (113′) για το τελικό σκορ.

Ολοι παρόντες

Στην ίδια που θα ήταν τουλάχιστον άδικο να μη λογαριάσει κανείς στα μεγάλα της γράμματα και το όνομα του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Γιατί αν ο στόπερ Καλογερόπουλος έριξε το κάστρο του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, ο χανιώτης πορτιέρο ήταν εκείνος που κράτησε όρθιο το αντίστοιχο του Ολυμπιακού: Η «πεταλούδα» στην α λα χάντμπολ επέμβαση, τετ α τετ με τον Σαλσίδο (22′) στην πιο μεγάλη φάση των Κρητικών στο παιχνίδι. Το ένστικτό του που σταμάτησε τον Ισέκα στο 99′ πριν από το 1-1. Πολύτιμος σε μια ακόμη ραψωδία βγαλμένη από τα χώματα του Ρέντη. Μη λέμε τα ίδια. Της ακαδημίας ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Κωσταντής Τζολάκης. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Ο Χρήστος Μουζακίτης. Τι άλλο να (τους) ζητήσεις…

Απαντες στις υπηρεσίες του Μέντι που πριν συμπληρώσει δύο χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού κατέκτησε μαζί του τέταρτο διαφορετικό τρόπαιο: Το Europa Conference League το 2024 και έπειτα το τρεμπλ του 2025! «Ηταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Αξιος για έναν τελικό. Μετά όμως από το πρώτο γκολ στην παράταση, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για εμάς και άνοιξε ο δρόμος για τη νίκη» τα δικά του λόγια στο φινάλε της μάχης στο Παγκρήτιο. Κατάφερε ο ΟΦΗ να φτάσει ως την παράταση. «Στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί η εμφάνιση. Το αποτέλεσμα μετράει για τις ομάδες και τον κόσμο. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μειώσουμε τα λάθη μας. Να γίνουμε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια» πρόσθεσε από την πλευρά του ο Χρήστος Κόντης. Λες και ήθελε να τα πει στον εαυτό του. Είναι ένα τρίποντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού ο ΟΦΗ (12 β.) στο πρωτάθλημα. Ο τελικός ήταν παρένθεση.

Θα βγει πιο μπροστά

Λέγαμε όμως για τον Καλογερόπουλο. Με ντεμπούτο από τον Πέδρο Μαρτίνς στο μακρινό 2021 και ηλικία 16 ετών. Ανάμεσα στους 100 υποψήφιους για golden boy του 2024. Ηγέτης της εθνικής Ελπίδων. Θωρακισμένος σε περιβάλλον Super League από τον διετή δανεισμό του στον Βόλο (63 συμμ.). Και ευλογημένος με μια ικανότητα στον αέρα που δεν τη συναντάς εύκολα. Πέρσι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου, τον τοποθέτησε στη 10η θέση των U-21 κεντρικών αμυντικών με το καλύτερο ποσοστό κερδισμένων φάσεων της… αεροπορίας! Νικητής στο 80,9% (!) των μονομαχιών που έδωσε στον αέρα. Ενα μοναδικό στατιστικό που δείχνει πως και τα όσα έκανε στο Σούπερ Καπ δεν έτυχαν, αλλά… πέτυχαν. Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε στην ομάδα του έναν αμυντικό που κερδίζει 8 στις 10 εναέριες μονομαχίες; Αλήθεια το ξέρετε ότι στην Ανδραβίδα είναι η 117η πτέρυγα μάχης;

Τον κράτησε στο ρόστερ για 5ο στόπερ ο Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι. Τον χρησιμοποίησε ως δεξί μπακ στα πρώτα ματς Κυπέλλου. Εδώ και ένα μήνα όμως ο 21χρονος δίνει λύσεις πρώτης γραμμής έχοντας προσπεράσει στην ιεραρχία τον Γκουστάβο Μάντσα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη στους τραυματισμούς μια του Ρέτσου και μια του Λορέντσο Πιρόλα. Δεν θα προκαλέσει εντύπωση λοιπόν σε ό,τι έρχεται από το Σάββατο και πέρα σε μια περίοδο με διαδοχικά ματς κάθε τρεις-τέσσερις μέρες ο Καλογερόπουλος να βγει ακόμη πιο μπροστά. Στο διάστημα που λογικά θα υπογράψει και το νέο συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Ηδη ξεκίνησαν οι σχετικές συζητήσεις.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι (91′ Κοστίνια), Εσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (110′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (90+2′ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (106′ Νασιμέντο).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (106′ Νέιρα), Λαμπρόπουλος (106′ Πούγγουρας), Χατζηθεοδωρίδης (68′ Μπαΐνοβιτς), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83′ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68′ Φούντας – 90+5′ Ισέκα), Σαλσίδο.