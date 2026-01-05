Οι πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να καταγράψουν αύξηση έως 8% το 2026 λόγω της μεγάλης προσφοράς και των χαμηλότερων τιμών που τονώνουν τη ζήτηση, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence.

Ηδη η χρονιά ξεκίνησε με νέα μεγάλη συμφωνία αφού η Αίγυπτος έδωσε τα χέρια με το Κατάρ για να προμηθευτεί το Κάιρο έως 24 φορτία LNG στα λιμάνια Ain Sokhna και Damietta.

Οι πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου ήταν συνολικά αυξημένες ήδη από φέτος και αναμένεται όταν θα βγουν τα τελικά στοιχεία για το 2025 να καταγράψουν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, οι εξαγωγές LNG του 2025 προβλέπεται ότι αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 429 εκατομμύρια τόνους. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας σε έργα LNG στον Καναδά και στο έργο Prairie Plains των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδραιώνουν σταθερά τη θέση τους ως σημαντικός εξαγωγέας LNG και είναι έτοιμες να γίνουν το πρώτο έθνος που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια τόνους σε ετήσιες εξαγωγές.

Dating coach στη φοροδιαφυγή

Αλλη μια υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω social media που υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ αποκάλυψε η ομάδα των… «hackers» της ΑΑΔΕ. Αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο, εντόπισαν γνωστό διαδικτυακό «dating coach» ο οποίος, μέσω TikTok, προσέγγιζε υποψήφια «καμάκια» και εκπαίδευε επίδοξους «Δον Ζουάν» πώς να φτάσουν σε νέες κατακτήσεις αλλά… δεν έκοβε ποτέ καμία απόδειξη για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρείχε. Περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με τις οποίες ο… coach υπόσχεται ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα». Στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο dating coach, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευομένων. Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων. Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας.

Εξαγορά στις φράουλες

Την εξαγορά της εταιρείας Kyriazis Strawberries (Φράουλες Κυριαζής) ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η ισπανική εταιρεία El Pinar, που διατηρεί χωράφια και θερμοκήπια σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ρουμανία και θεωρείται από τους ισχυρότερους «παίκτες» πανευρωπαϊκά. Μέσω της εξαγοράς, η El Pinar αποκτά παρουσία στην Ελλάδα, από όπου οργανώνει ήδη τη διοχέτευση της ετικέτας «muMU» στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ η παραγωγή της Φράουλες Κυριαζής εντάσσεται ως έχει στην ισπανική εταιρεία. Από τη μεριά της, η αχαϊκή εταιρεία του πρωτογενούς τομέα αποκτά πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά, καθώς και στην τεχνογνωσία μιας εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών στον κλάδο.

Η «Γεωργία με Ευφυΐα» ισχυροποιείται

Η «Γεωργία με Ευφυΐα» γίνεται όλο και πιο ισχυρή καθώς ενισχύεται το υφιστάμενο δίκτυο με 1.800 Σταθμούς Συλλογής Δεδομένων. Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – NextGenerationEU έχει προσελκύσει πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, βρίσκεται στο στάδιο της εγκατάστασης συνολικά 4.800 Υποστηρικτικών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων σε αγροτεμάχια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αλλαγή σκυτάλης στο Ιατρικό Αθηνών

Στους γιους του, Βασίλη και Χρήστο Αποστολόπουλο, αφήνει τη σκυτάλη του Ιατρικού Αθηνών ο δρ Γεώργιος Αποστολόπουλος, που παραιτήθηκε από το αξίωμα του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Βασίλης Αποστολόπουλος, ενώ ο Χρήστος Αποστολόπουλος θα εκτελεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου. Ο δρ Γεώργιος Αποστολόπουλος παραμένει στο ΔΣ της εταιρείας ως εκτελεστικό μέλος. «Σήμερα δεν αλλάζει απλώς μια διοίκηση, σήμερα αλλάζει η κλίμακα του οράματος» ανέφερε την περασμένη Παρασκευή (2/1/2026) ο ιστορικός πρόεδρος και ιδρυτής του Ιατρικού Αθηνών.

Επενδύσεις στην καπνοβιομηχανία

Επενδύσεις συνολικού ύψους που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 8,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε στο μήνυμά του προς τους εργαζόμενους της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Καρέλιας. Κεντρικός στόχος της εταιρείας για το 2026 είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας της γραμμής παραγωγής. Επιπλέον, ο επικεφαλής της επιχείρησης ανακοίνωσε την έκτακτη παροχή 1.800 ευρώ μεικτά ανά εργαζόμενο ως μπόνους για την επίτευξη νέου ρεκόρ στις πωλήσεις, με περισσότερα από 18 δισ. τσιγάρα, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2024.

Νορβηγία: κυριαρχεί η ηλεκτροκίνηση

Το 95,9% όλων των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στη Νορβηγία μέσα στο 2025 ήταν ηλεκτρικά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε η χώρα στη δημοσιότητα. Συνολικά πέρυσι κυκλοφόρησαν στους δρόμους 179.549 νέα αυτοκίνητα, καταγράφοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2024. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Tesla ηγήθηκε της αγοράς με μερίδιο 19,1%. Ακολούθησαν στις πωλήσεις η Volkswagen με μερίδιο 13,3% και η Volvo με μερίδιο 7,8%.