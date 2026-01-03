Ανοίγεις την τηλεόραση ύστερα από καιρό και διαπιστώνεις ότι ο τάδε παρουσιαστής, η δείνα ηθοποιός έχασαν κιλά. Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Καταναλώνεις βίντεο και άλλο περιεχόμενο προερχόμενο από την Αμερική και βλέπεις διαρκώς σελέμπριτι να έχουν αδυνατίσει δραστικά. Τα νούμερα που φορούν πια είναι ολόκληρες κλίμακες μικρότερα από αυτά που συνήθιζαν. Οι πρωταγωνίστριες ενός franchise μπλοκμπάστερ ταινιών εμφανίζονται τρομακτικά αδύνατες σε συνεντεύξεις και προωθητικές ενέργειες της τελευταίας τους ταινίας.

Είναι πολύ δύσκολο το θέμα και δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτό να σχολιάζουμε τα κιλά ενός άλλου ανθρώπου. Ο καθένας είναι τα κιλά του. Τελεία. Από τότε όμως που εδραίωσαν την παρουσία τους φαρμακευτικά σκευάσματα τύπου ozempic, βλέπουμε διαρκώς ανθρώπους όχι απλώς να αδυνατίζουν, αλλά έχει κανονικοποιηθεί η εικόνα ανθρώπων που οι κλείδες τους είναι ορατές.

Μια βόλτα από το TikTok και το Instagram μας αποκαλύπτει ότι έχουν γεμίσει όλο και περισσότερα feed με βίντεο που πρωταγωνιστούν οι ανησυχητικά αδυνατισμένες πρωταγωνίστριες της ταινίας «Wicked: for good». Μπορεί πια δυστυχώς οι οριακά αποστεωμένες σιλουέτες τους να έχουν γίνει διαδικτυακό meme, με πολύ κόσμο να σπάει πλάκα πριν περάσει στο επόμενο θέμα, όπως συνηθίζεται στα κοινωνικά δίκτυα, στα σχόλια όμως διεξάγεται μια μικρή μάχη γύρω από το αν πρέπει να σχολιάζουμε ξένα σώματα.

Σημειώνεται όμως μια μεγάλη διάσταση απόψεων. Οι μισοί κοροϊδεύουν, οι άλλοι μισοί – νεαρά κορίτσια ως επί το πλείστον – σχολιάζουν ενθουσιασμένα πόσο τους αρέσουν τα αδυνατισμένα αυτά σώματα. «Dream weight (το βάρος των ονείρων μου)», «Body Type goals (ο σωματότυπος τα σπάει)» είναι μόνο κάποια από τα σχόλια που ανέσυρα με ένα γρήγορο σκρολάρισμα.

Να ξέρουμε τι γίνεται με τον μεταβολισμό του καθενός δεν μπορούμε. Να κάνουμε εικασίες επίσης δεν μπορούμε. Πολλοί διάσημοι έχουν παραδεχτεί χρήση φαρμάκων για απώλεια βάρους, για πολλούς άλλους υπάρχουν υπόνοιες, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας πάντως ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα ανησυχητικά αδύνατα σώματα εντός της οθόνης. Κάποιος στα βάθη του Internet διερωτήθηκε: «Το Χόλιγουντ έπαθε σμίκρυνση;», σχολιάζοντας σκωπτικά το πόσο έχουν αδυνατίσει οι αστέρες μέσα σε τόσο μικρό διάστημα.

Το 2025 δεν εξαφανίστηκε το κίνημα του body positivity, δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε ορατότητα και κανονικότητα για όλα τα σώματα. Απλώς η τάση αυτή σαν να υποχώρησε λίγο και τα πρότυπα από τον χώρο του θεάματος άρχισαν να προωθούν έναν σωματότυπο που, όσο κι αν προσπαθούμε να το πούμε ευγενικά, θυμίζει πολύ έναν τύπο σώματος που πιστεύαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας.