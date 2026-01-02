«Αναμφίβολα, πρόκειται για το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης, έτσι αντιμετωπίζεται. Το βλέπω και από τα κλιπ που ετοιμάζει η Ευρωλίγκα και από το γενικότερο ενδιαφέρον. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Οταν ήρθαμε ξανά στον Ολυμπιακό πριν από χρόνια φάνταζε μακρινό όνειρο οι ελληνικές ομάδες να είναι τόσο καλές, ούτε εσείς οι έμπειροι δημοσιογράφοι δεν το είχατε προβλέψει. Θέλω να πω ότι στη ζωή ποτέ μη λες ποτέ, υπάρχουν επενδύσεις, πολλά χρήματα, μεγάλα μπάτζετ και ενδιαφέρον το οποίο είναι καλό, αν αποφύγουμε τα λίγα άσχημα τέτοιων αγώνων».

Ο κόουτς Μπαρτζώκας, απαντώντας στην ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για τη σημασία αυτού του αγώνα (η Ευρωλίγκα τον επέλεξε να είναι στην αρχή του νέου έτους, ενώ έχει ξεχωριστό αφιέρωμα με μια μεγάλη σκακιέρα και αντιπάλους μπροστά από τα πιόνια τους κόουτς Αταμάν και Μπαρτζώκα) παραδέχτηκε ότι δικαίως το συγκεκριμένο παιχνίδι τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης απ’ όλες τις απόψεις.

Σε μια άλλη ερώτηση των «ΝΕΩΝ», για το αν σε μια τέτοια έδρα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πληρώνεται πιο ακριβά η μη συγκέντρωση που δείχνει η ομάδα του σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού, ο έμπειρος κόουτς συμφώνησε στο έπακρο: «Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά, προφανώς για να κερδίσεις σε αυτήν την έδρα που οι περισσότεροι χάνουν, η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να μην της δώσεις την μπάλα στα χέρια να βγει στο τρανζίσιον με παίκτες που είναι πολύ καλοί, όπως ο Οσμάν ή ο Ναν. Πρέπει να κάνουμε σωστά τα βασικά, το spacing, τα ριμπάουντ. Αν εκτελέσουμε καλά το πλάνο μας θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε».

Δύο απουσίες

Ο έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στα χέρια του έναν από τους καλύτερους παίκτες του (και εκ των πολυτιμότερων με 12 π., 5 ριμπάουντ και τρομερή άμυνα στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα) τον Γουόρντ, αλλά και τον ΜακΚίσικ, δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Παράλληλα δεν θέλησε – λόγω του σημερινού αγώνα – να σταθεί στα μεταγραφικά (η ομάδα επιχειρεί να πάρει τον Τζόουνς από την Παρτίζαν). Ο Σάσα Βεζένκοφ από την πλευρά του πρόσθεσε ότι μια νίκη στο ντέρμπι «δίνει στον νικητή μία εβδομάδα με ανεβασμένη ψυχολογία και στον ηττημένο να το σκέφτεται λίγο παραπάνω». Οσο για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του: «100% να μην έχουμε τα κενά διαστήματα που παρουσιάσαμε σε άλλους αγώνες. Ο Παναθηναϊκός στην έδρα του βάζει πίεση, και για να κερδίσεις εκεί στη διαχείριση του ρυθμού πρέπει να κάνεις το τέλειο. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις αλλά έχουμε προπονηθεί και είμαστε έτοιμοι».