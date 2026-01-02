Στην ιστορία περνούν πλέον τα χάρτινα εισιτήρια για τις μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Από σήμερα όλες οι μετακινήσεις θα εξυπηρετούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών και άυλων εισιτηρίων. Η πώληση χάρτινων εισιτηρίων σταμάτησε χθες Πρωτοχρονιά, ωστόσο οι επιβάτες που διαθέτουν ήδη απόθεμα εισιτηρίων θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν έως και το τέλος Ιανουαρίου. Για τον λόγο αυτόν, τα παλαιού τύπου ακυρωτικά μηχανήματα θα παραμείνουν προσωρινά εντός των λεωφορείων.

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα παίζει η προσωποποιημένη κάρτα ThessCard, η οποία φέρει φωτογραφία και στοιχεία του κατόχου της. Η κάρτα είναι υποχρεωτική για επιβάτες που χρησιμοποιούν μηνιαία ή μεγαλύτερης διάρκειας κόμιστρα, καθώς και για όσους δικαιούνται μειωμένο ή δωρεάν εισιτήριο. Η έκδοση της ThessCard μπορεί να γίνει εύκολα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ, αποφεύγοντας τις ουρές στα εκδοτήρια. Η παραλαβή πραγματοποιείται είτε από επιλεγμένα σημεία είτε μέσω ταχυδρομείου. Η «φόρτιση» της κάρτας είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ, στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ ή από αυτόματους πωλητές.

Παράλληλα, κυκλοφορούν (από αυτόματους πωλητές σε 30 σημεία) τα «έξυπνα» εισιτήρια Thess Ticket, που είναι επαναφορτιζόμενα και διατίθενται στις εξής μορφές:

· Μεμονωμένο εισιτήριο 70 λεπτών για αστικές και περιαστικές γραμμές.

· Ημερήσιο εισιτήριο για ειδικές γραμμές.

· Πακέτο 10+1 διαδρομών για αστικές και περιαστικές γραμμές.