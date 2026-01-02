Σε παράταση για έναν ακόμα μήνα προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης δίνοντας περισσότερο χρόνο στις επιχειρήσεις ώστε να καταφέρουν να ολοκληρώσουν όλες τις εκκρεμότητες που είχαν αναφορικά με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ειδικότερα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι η μη εγγραφή στο ΓΕΜΗ επισύρει πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ.