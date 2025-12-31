Νέα σελίδα ανοίγει για την Εγνατία Οδό, καθώς ολοκληρώνεται μια από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις υποδομών στη χώρα, με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό και τη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση του στρατηγικού αυτού άξονα. Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ προχώρησε στο χρηματοοικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής και στην καταβολή του εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών, με αντισυμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο).

Η σύμβαση προβλέπει επενδύσεις άνω των 1,8 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου για εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης, βαριάς συντήρησης και νέες υποδομές εξυπηρέτησης.

Η παραχωρησιούχος εταιρεία NEA ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ αναλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων, συνολικού μήκους άνω των 1.000 χλμ., με τις εγγυήσεις των αρχικών μετόχων και την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Η έναρξη της σύμβασης παραχώρησης σηματοδοτεί, όπως ανακοινώθηκε, ένα νέο κεφάλαιο για τον μεγαλύτερο οδικό άξονα της Βόρειας Ελλάδας και την εξωστρέφεια της χώρας μέσω των οδικών συνδέσεων με τις γείτονες χώρες, με σημαντικά οφέλη για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία συνολικά.

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει την υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης των οδικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων έργων βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος τόσο στον κύριο οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού όσο και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιόμετρων, οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Οι κατασκευές

Κατά τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν βαριές εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα, ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης ασφαλτικών και οδοστρωμάτων, βαριάς συντήρησης τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες), αντικατάστασης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα. Εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθούν σημαντικές επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του κεντρικού οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Με τη σύμβαση αυτή διαμορφώνουμε ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο μακροχρόνιας συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, με απτό όφελος για τους πολίτες, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης για να προσθέσει ότι «η Εγνατία Οδός αναβαθμίζεται σε έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, ικανό να στηρίξει τις μεταφορές, το εμπόριο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά». Από την πλευρά του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επεσήμανε ότι το οικονομικό κλείσιμο και έναρξη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού αποτελεί ένα ακόμα έργο εθνικής σημασίας.