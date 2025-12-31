Από το… παράθυρο επανέρχονται οι χρεώσεις στις αναλήψεις από ΑΤΜ της CrediaBank.

Με χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η τράπεζα γνωστοποίησε τη μεταβίβαση του δικτύου των ΑΤΜ της (εντός και εκτός καταστήματος) στη Euronet, εταιρεία που δεν είναι μέλος της ΔΙΑΣ. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες άλλων τραπεζών θα υπόκεινται σε χρεώσεις έως 1,50 ευρώ για αναλήψεις από τα ΑΤΜ της CrediaBank.

Η αλλαγή αυτή δεν θα υλοποιηθεί πριν από το γ’ τρίμηνο του 2026, όταν και αναμένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μαζί με τα ΑΤΜ, η CrediaBank θα παραχωρήσει στη Euronet τις συμβάσεις αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών με εμπόρους (merchant acquiring), ενώ οι δύο εταιρείες συμφώνησαν και για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης καρτών, καθώς και για την αποκλειστική μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού για τρία χρόνια.