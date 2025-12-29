Ξεπέρασε τα 4.500 δολάρια η ουγγιά του χρυσού στις διεθνείς αγορές την επομένη των Χριστουγέννων (26/12), καταγράφοντας ακόμα ένα ρεκόρ μέσα στο 2025. Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού διαμορφώθηκε στα 4.532,2 δολάρια η ουγγιά. Ως αποτέλεσμα της ανόδου της τιμής του χρυσού, συνεχιζόμενες αυξήσεις παρατηρούνται και στην τιμή της χρυσής λίρας, που είναι η βασική επιλογή που έχουν οι Ελληνες στην αγορά επενδυτικού χρυσού. Την παραμονή των Χριστουγέννων, η τιμή αγοράς χρυσής λίρας από την ΤτΕ για έναν πολίτη διαμορφωνόταν στα 1.013,16 ευρώ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 1.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ρευστοποίηση χρυσών λιρών στην ΤτΕ, δηλαδή η πώληση από πολίτη στην κεντρική τράπεζα, κοστολογείται στα 864,77 ευρώ. Οι τιμές αγοράς και πώλησης βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, πράγμα που σημαίνει πως πρόκειται για μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους πολίτες που έχουν χρυσές λίρες σε σεντούκια, συρτάρια και τραπεζικές θυρίδες να πουλήσουν τα πολύτιμα νομίσματα. Αυτό επιβεβαιώνεται από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά επενδυτικού χρυσού, καθώς καταγράφεται αυξημένη τάση ρευστοποιήσεων χρυσών λιρών από τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις λιρών προς την ΤτΕ διατηρούνται άνω των 10.000 τεμαχίων τα τελευταία τρίμηνα, με την αξία να πραγματοποιεί ρεκόρ λόγω της ανόδου της τιμής.

Κινητικότητα παρατηρείται και στις αγορές χρυσής λίρας από πολίτες, η οποία είναι εν μέρει και εποχική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ, το τέταρτο τρίμηνο κάθε έτους καταγράφονται συχνά περισσότερες πωλήσεις χρυσής λίρας σε πολίτες σε σχέση με το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Αυτό αναμένεται να καταγραφεί και φέτος, αφού οι χρυσές λίρες δίνονται μερικές φορές και ως δώρο την περίοδο των γιορτών – από όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, βεβαίως.

Η διαρκής αύξηση της τιμής του χρυσού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχόμενη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών ώστε να χτίσουν τα απαραίτητα αποθέματα, σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Η κεντρική τράπεζα που αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στην αγορά χρυσού τους τελευταίους μήνες είναι αυτή της Πολωνίας, ενώ σταθεροί αγοραστές χρυσού είναι και οι κεντρικές τράπεζες της Βραζιλίας, της Κίνας, της Τουρκίας, του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και της Τουρκίας. Από τις αρχές του έτους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, οι κεντρικές τράπεζες είχαν θετικές καθαρές ροές χρυσού σε μάζα με 254 τόνους χρυσού.

Πάντως, τα μεγαλύτερα αποθέματα σε χρυσό έχουν οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ (Fed) και της Γερμανίας (Bundesbank), με 8.133 και 3.350 τόνους χρυσού αντιστοίχως. Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) διακρατά σχεδόν 115 τόνους χρυσού.

Ποσοτικά, οι φετινές εισροές χρυσού είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες προηγούμενων ετών, ως αποτέλεσμα και των αυξημένων τιμών στην αγορά χρυσού. Τα αποθέματα χρυσού λειτουργούν για τις κεντρικές τράπεζες συμπληρωματικά με τα αποθέματα σε ξένο νόμισμα. Η αύξηση των αποθεμάτων τους σε χρυσό αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη μείωση που έχει καταγραφεί στην αξία του δημοφιλέστερου ξένου νομίσματος παγκοσμίως, δηλαδή του αμερικανικού δολαρίου.

Συγκεκριμένα, ένα δολάριο ισούταν με 0,9626 ευρώ στα τέλη του 2024, ενώ την παραμονή των φετινών Χριστουγέννων (24/12) η ισοτιμία είχε πέσει στα 0,8484 ευρώ. Δηλαδή, το δολάριο έχει χάσει σχεδόν το 12% της αξίας του έναντι του ευρώ από τις αρχές του 2025. Αντιθέτως, το ευρώ έχει γίνει κατά 13,5% ισχυρότερο έναντι του δολαρίου από τις αρχές του έτους, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1787 δολάρια την περασμένη Τετάρτη, από 1,0389 δολάρια στα τέλη του 2024. Η μείωση της αξίας του δολαρίου εντάσσεται στην εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ ώστε να καταστεί η αμερικανική αγορά πιο ανταγωνιστική.