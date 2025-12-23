Δεν υπάρχει κανείς στην Ευρώπη που να πιστεύει πραγματικά ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, εκτιμά στην συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Ιβο Ντάλντερ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Ο αμερικανός ειδικός στην άμυνα και την ασφάλεια θεωρεί ότι η δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ έχει εξαφανιστεί και χαρακτηρίζει «γελοία» την ιδέα ότι η Ρωσία θα υπογράψει μια συμφωνία που περιλαμβάνει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, νατοϊκού τύπου, στην Ουκρανία.

Συμμερίζεστε την αισιοδοξία που εξέφρασαν ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες ότι είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία στην Ουκρανία;

Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στην Ευρώπη που να πιστεύει πραγματικά ότι είμαστε κοντά στην ειρήνη. Πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι το εμπόδιο στην ειρήνη δεν βρίσκεται στην Ευρώπη ή στην Ουκρανία, αλλά στη Ρωσία. Το μόνο άτομο που έχει σημασία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να πιστεύει ότι μπορείς μαγικά να κηρύξεις ειρήνη. Ολοι συνειδητοποιούν ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, εξ ορισμού, δεν θα συμφωνηθεί από τη Ρωσία. Την Τρίτη η Ρωσία απέρριψε την κατάπαυση του πυρός των Χριστουγέννων, κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος είναι απαράδεκτα, επέμεινε να αποκτήσει όλο το Ντονμπάς. Επομένως, πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια διαχείρισης του «εγώ» ενός ατόμου. Δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη. Εχει να κάνει με την επιθυμία του Τραμπ για ειρήνη. Δεν είναι πραγματική.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη;

Επιδεικνύοντας οι ευρωπαίοι ηγέτες μια πραγματική δέσμευση για την επιθυμία τους να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία ελπίζουν να πείσουν τον Τραμπ ότι το εμπόδιο στην ειρήνη είναι η Μόσχα. Οπότε να επιστρέψουν οι ΗΠΑ σε μια πολιτική πίεσης στη Ρωσία, που ήταν η αμερικανική πολιτική μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2025.

Καταβλήθηκαν πάντως προσπάθειες στη συνάντηση στο Βερολίνο για διαπραγμάτευση, συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η ιδέα ότι η Ρωσία πρόκειται να υπογράψει μια συμφωνία που περιλαμβάνει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, νατοϊκού τύπου, είναι γελοία. Γιατί να το κάνει αυτό η Ρωσία εκτός αν χάνει τον πόλεμο, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν νομίζει ότι συμβαίνει.

Φαίνεται ότι ο Ζελένσκι μπορεί να αποσύρει την αξίωση ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Αυτό που είπε είναι πως είναι έτοιμος να αναγνωρίσει την πραγματικότητα ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί σύντομα στο ΝΑΤΟ, ότι υπάρχει μια πραγματικότητα, δηλαδή, όπου η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι στα χαρτιά σήμερα. Κάτι που είναι αλήθεια. Οι ΗΠΑ δεν θα την ψηφίσουν. Αλλά θέλει εγγυήσεις ασφαλείας, νατοϊκού τύπου, οι οποίες παρεμπιπτόντως, δεν πιστεύω ότι είναι πραγματικές. Δεν είναι μια σημαντική παραχώρηση. Είναι μια παραχώρηση σε μια πραγματικότητα που υπάρχει από το 2008.

Τι επιπτώσεις έχει για την Ευρώπη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί;

Η Ευρώπη είναι τώρα υπεύθυνη για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να γίνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν πρόκειται να προέλθει από τις ΗΠΑ. Δεν πρόκειται να προέλθει από το ΔΝΤ ούτε από την Παγκόσμια Τράπεζα. Πρέπει να προέλθει από την Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη δεν καταφέρει να στηρίξει οικονομικά την Ουκρανία, θα αποτύχει έναντι των δικών της αρχών. Θα επιβεβαιώσει την άποψη του προέδρου Τραμπ ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη και ανίκανη, και θα υπονομεύσει την ίδια της την ασφάλεια.

Εάν, όπως λέτε, η προσπάθεια για μια ειρηνευτική συμφωνία δεν είναι πραγματική, πώς βλέπετε την εξέλιξη της κατάστασης;

Ισως εντός του 2026 ή μέσα στο 2027 η Ρωσία θα φτάσει σε ένα σημείο όπου θα πει ότι ίσως πρέπει να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση. Αλλά αυτό το σημείο δεν είναι σήμερα. Οι ΗΠΑ μπορούν να βοηθήσουν για να φτάσει η Ρωσία σε αυτό το σημείο αν επιστρέψουν πραγματικά στη σωστή πολιτική, η οποία σημαίνει ανοιχτή και άμεση υποστήριξη προς την Ουκρανία και μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία.

Πώς βλέπετε τον ρόλο του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αργά ή γρήγορα θα αποσύρουν ορισμένες δυνάμεις από την Ευρώπη.

Το ΝΑΤΟ γίνεται ένας ολοένα και πιο ευρωπαϊκός οργανισμός στον οποίο η ισορροπία δυνάμεων μετατοπίζεται προς την Ευρώπη. Ο οργανισμός είναι απόλυτα ικανός να υπάρξει χωρίς την αμερικανική ηγεσία ή ακόμα και χωρίς οι ΗΠΑ να παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Διαθέτει μηχανισμούς που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα είναι λιγότερο αφοσιωμένες στην ευρωπαϊκή άμυνα δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα εξαφανιστεί. Σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα αλλάξει.

Επομένως, η προσπάθεια που καταβάλλει ο Μαρκ Ρούτε να κρατήσει τον Τραμπ εντός ΝΑΤΟ είναι δύσκολο να έχει αποτελέσματα;

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους το κάνει. Πρώτον, επειδή η επανεξισορρόπηση απαιτεί χρόνο. Προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Δεύτερον, ο Μαρκ δεν έχει πολιτικό εκλογικό σώμα, σε αντίθεση με τους ηγέτες στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Μπορεί να πει «είσαι ο μπαμπάς μας» και να μην έχει πολιτικές συνέπειες. Στην πραγματικότητα κάνει κάτι που είναι χρήσιμο για όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του πώς η Ευρώπη βλέπει το πρόβλημα στην Ουκρανία και την απειλή της Ρωσίας, όπως είπε τις προάλλες στο Βερολίνο, και του τρόπου με τον οποίο το βλέπουν οι ΗΠΑ. Δεν ήταν ευχαριστημένος με την αμερικανική Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά δεν κερδίζεις τίποτα λέγοντάς το δημόσια, όπως ακριβώς δεν λες δημόσια «κύριε Πρόεδρε, οι προσπάθειές σου να επιτύχεις ειρήνη στην Ουκρανία αποτυγχάνουν». Ολα έχουν να κάνουν με τη διαχείριση ενός «εγώ».

Τι αποκομίσατε από τις συναντήσεις που είχατε στο ΝΑΤΟ;

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας και η συνέντευξη του Τραμπ στο Politico βοήθησαν στο να πειστούν ακόμα και οι πιο αφοσιωμένοι ατλαντιστές ότι κάτι θεμελιώδες έχει σπάσει και δεν θα επιστρέψει και ως εκ τούτου πρέπει να αλλάξουν και αυτοί. Μίλησα με μερικούς από τους πρεσβευτές που είναι αφοσιωμένοι στη διατλαντική σχέση. Είναι βαθιά επηρεασμένοι από αυτό που συνέβη. Η δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ έχει εξαφανιστεί. Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι ευρωπαίοι θα συμφωνήσουν να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία με «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Επειδή πρέπει. (η συνέντευξη δόθηκε πριν την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).