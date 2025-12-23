Υπάρχει συγκεκριμένο γιατρικό για τις άρρωστες ομάδες; Η απάντηση είναι «όχι». Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι απογοητευμένοι με την εικόνα της ομάδας τους και την πολύχρονη απουσία της από την κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δικαίως. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζουν πως δεν είναι οι μόνοι που βιώνουν αυτή τη δυσθυμία. Αλλωστε περισσότερες είναι οι ομάδες που βολοδέρνουν στη μετριότητα παρά αυτές που πρωταγωνιστούν. Η περίπτωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πέρυσι τερμάτισε δύο θέσεις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο.

Η επιτυχία είναι ένα παζλ με πολλά κομμάτια που πρέπει να μπουν στη σωστή τους θέση. Η Γιουνάιτεντ είναι η δεύτερη σε αξία ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει πραγματοποιήσει μεταγραφές δισεκατομμυρίων, έχει φέρει τους καλύτερους προπονητές, έχει μόνιμα γεμάτο το Ολντ Τράφορντ. Κι όμως, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι μετά την αποχώρηση του Αλεξ Φέργκιουσον. Πριν από τον πρώτο τίτλο της επί ημερών του Σκωτσέζου είχαν μεσολαβήσει 26 χρόνια ανομβρίας. Αυτή τη φορά ίσως χρειαστούν περισσότερα για να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια. Οπως είχε συμβεί με την Τσέλσι που μεσολάβησε μισός αιώνας, όπως συμβαίνει με την Αρσεναλ που έχουν συμπληρωθεί 21 χρόνια, με τη Λίβερπουλ που χρειάστηκε 30 χρόνια, τη Μάντσεστερ Σίτι που πέρασαν 44 χρόνια για να κατακτήσει το τρίτο της πρωτάθλημα. Είναι μικρές ομάδες όλες αυτές; Μελετώντας την πορεία τους προς την επιστροφή στην κορυφή διαπιστώνουμε πως κάθε μία είχε και έναν δικό της οδικό χάρτη. Οι καλοί παίκτες ή οι καλοί προπονητές από μόνοι τους δεν ήταν αρκετοί για να επαναφέρουν τις ομάδες στον σωστό δρόμο. Χρειάζεται όραμα, υπομονή και πίστη στο σχέδιο.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτε απ’ όλα αυτά. Θεωρεί πως η αντικατάσταση των παικτών ή του προπονητή αρκούν από μόνα τους για να έρθει η άνοιξη. Δείτε τι συμβαίνει στην Αρσεναλ. Το 2019 ανέθεσε στον Μικέλ Αρτέτα την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πάμε για τον έβδομο χρόνο αλλά ο τίτλος παραμένει ακόμα μακρινό όνειρο παρά την τεράστια δαπάνη για νέους παίκτες. Κι όμως το κλαμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Βάσκο πιστεύοντας στις ικανότητές του. Το ίδιο συνέβη με τον Γιούργκεν Κλοπ. Πήγε το 2015 στη Λίβερπουλ αλλά τον τίτλο του πρωταθλητή τον κατέκτησε το 2020. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη να πιστέψει σε ένα πλάνο και να το ακολουθήσει πιστά κλείνοντας τα αφτιά του στις Σειρήνες. Διαφορετικά θα συνεχίσει να βασανίζεται και για τα επόμενα 15 χρόνια.