Για πρώτη φορά παρουσιάζεται επί σκηνής η ζωή του Νίκου Ξυλούρη από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα με το έργο «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο θέατρο Ήβη. Μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη και το κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, που βασίζεται σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό. Ο Ψαρονίκος παίρνει «σάρκα και οστά» μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Στη σκηνή θα αναβιώσουν και προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο Χρήστος Λεοντής κ.ά.

Αφήγηση και τραγούδι: Αλκηστις Πρωτοψάλτη. Στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη: Αιμιλιανός Σταματάκης (φωτογραφία). Στον ρόλο του Ψαρογιώργη: Μιχάλης Αεράκης. Στον ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου: Μέμος Μπεγνής. Εως τις 31 Ιανουαρίου.

