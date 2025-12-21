Αν και σχετικά στοιχεία δεν υπάρχουν ακόμη, τα επιπλέον έσοδα που υπολογίζεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από τα πρόστιμα της Τροχαίας, αλλά και αυτά που θα επιβάλλονται αυτόματα από τις κάμερες που έχουν ξεκινήσει να εγκαθίστανται στους δρόμους, θα πηγαίνουν στο ειδικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας. Οι συγκεκριμένοι πόροι θα είναι διαθέσιμοι για τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εγκατάστασης καμερών προκειμένου να πραγματοποιήσουν έργα υποδομών και πολιτικές για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σημειώνεται πως, με βάση τον νέο ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν το αλκοόλ το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και συνδυάζεται από αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες αν η ποσότητα είναι μεταξύ 0,50 και 0,80 γραμμαρίων ανά λίτρο. Αν είναι μεταξύ 0,80 και 1,10 γραμμαρίων, το πρόστιμο ανέρχεται σε 700 ευρώ και αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 90 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής, δε, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 και συνοδεύεται από την αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες. Αν υπάρξει και δεύτερη υποτροπή, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για έναν χρόνο.

Στην περίπτωση δε που το αλκοόλ ξεπερνά τα 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο, το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.200 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 180 ημέρες και υποχρεωτική ακινητοποίηση του οχήματος. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως 5 έτη. Σε περίπτωση μίας υποτροπής αφαιρείται το δίπλωμα για 7 χρόνια και σε δεύτερη υποτροπή για 10 χρόνια.

Αυξημένα είναι τα πρόστιμα και οι ποινές για τις υπόλοιπες παραβάσεις του ΚΟΚ. Επί παραδείγματι, για ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα και τις λεγόμενες «κόντρες» στους δρόμους, το πρόστιμο αυξάνεται από τα 700 στα 2.000 ευρώ, ενώ η άδεια αφαιρείται για ένα έτος αντί για 30 ημέρες που ίσχυε με τον παλαιό ΚΟΚ.