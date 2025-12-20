Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και τη θάλασσα να «ανοίγει» ξανά, οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη επανεμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα γνώριμο αλλά διαρκώς εξελισσόμενο ζήτημα. Σκάφη με μετανάστες και πρόσφυγες καταγράφονται εκ νέου στα νότια και ανατολικά παράλια του νησιού, κινητοποιώντας λιμενικές Αρχές και τοπικούς φορείς. Ωστόσο, οι αφίξεις στην Κρήτη αποτελούν πλέον μια παγιωμένη κατάσταση που επαναφέρει τα ερωτήματα για την ετοιμότητα των δομών, τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών και τη συνολική διαχείριση του Μεταναστευτικού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απόδειξη; Οι 789 πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στα νότια της χώρας μέσα σε ένα 24ωρο. Μεταξύ αυτών και οι 545 επιβαίνοντες σε αλιευτικό σκάφος, οι οποίοι διασώθηκαν 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου τα ξημερώματα της Παρασκευής. Στην περιοχή έσπευσαν, μετά τον συναγερμό που σήμανε, αμέσως τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται αρχικά στην Αγία Γαλήνη και τελικά στο Ρέθυμνο για την καταγραφή τους.

Περισσότερες από 44.000 είναι οι αφίξεις μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας από την αρχή του έτους έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Και φέτος ο δρόμος από τις λιβυκές ακτές προς την Κρήτη και τη Γαύδο αποδείχθηκε… πολυσύχναστος καθώς σημειώθηκαν σχεδόν 19.000 αφίξεις. Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κατσικανδαράκης, από την αρχή του έτους η αύξηση σε σχέση με πέρυσι έχει φτάσει το 370%.

Σύμφωνα, πάντως, με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου, η Κρήτη έλαβε το 44% όλων των νέων θαλάσσιων αφίξεων, ξεπερνώντας κατά πολύ άλλα σημεία εισόδου, όπως τα Δωδεκάνησα, η Σάμος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

«Η αύξηση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη συνολική μείωση των αφίξεων στην Ελλάδα: οι αφίξεις στην Κρήτη έχουν υπερτετραπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024. Ειδικότερα, οι υπήκοοι Σουδάν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% όλων των θαλάσσιων αφίξεων σε εθνικό επίπεδο και το 37% εκείνων που φθάνουν στην Κρήτη, σημειώνοντας μια απότομη αύξηση από τον Ιούνιο του 2025.

Παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις, δεν έχουν δημιουργηθεί επίσημες δομές, αφήνοντας την Κρήτη – το κύριο σημείο εισόδου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή – χωρίς την ικανότητα να διαχειριστεί τις αφίξεις με ασφάλεια ή να διεξάγει αξιολογήσεις ευαλωτότητας, ιδίως για τα παιδιά», αναφέρεται σε ειδική έκδοση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Δημογραφικό προφίλ

Στην τελευταία τριμηνιαία έκδοση της οργάνωσης που αφορά τα «Παιδιά που Μετακινούνται» και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Οργάνωση Save the Children, την περίοδο του Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, παρά τη συνολική μείωση των αφίξεων το 2025, το δημογραφικό προφίλ παραμένει αμετάβλητο: τα παιδιά αποτελούν πάνω από το ένα πέμπτο όλων των αφίξεων. Μάλιστα, το 30% αυτών είναι ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους.

Οι τρεις συχνότερες χώρες προέλευσης ατόμων που αφίχθηκαν φέτος είναι το Αφγανιστάν, η Αίγυπτος και το Σουδάν. «Οι πληθυσμιακές ομάδες του Αφγανιστάν και της Συρίας χαρακτηρίζονται από σημαντική παρουσία οικογενειών, ενώ οι αφίξεις από την Αίγυπτο και το Σουδάν περιλαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά ασυνόδευτων παιδιών και ανδρών», σημειώνεται στην έκδοση. Βάσει των επίσημων στοιχείων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Οκτώβριο υπήρχαν στην Ελλάδα περίπου 1.795 ασυνόδευτα ή/και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά.

Στην πλειονότητά τους είναι αγόρια (92%), και ένα σημαντικό ποσοστό είναι έφηβοι ηλικίας άνω των 15 ετών (87%).