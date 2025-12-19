Το περίφημο ελβετικό μοντέλο της league phase; Σχεδόν θαυματουργό. Ικανό να δώσει ζωή ακόμη και στο για 10ετίες αδιάφορο πρώτο μισό του Κυπέλλου Ελλάδας. Κάπως έτσι ένα γκολ του Μαρκό στην Τούμπα στον δρόμο για μια 1-4 ήττα άναψε φωτιές στα νοκάουτ της διοργάνωσης σχηματίζοντας μονοπάτι-φαρμάκι για Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ή Ατρόμητος) και Παναθηναϊκός – Αρης (ή Παναιτωλικός) σε μια νύχτα στους «8» και τους νικητές να συγκρούονται στους ημιτελικούς (διπλούς).

Ο πρώτος και καλύτερος της διοργάνωσης Ολυμπιακός λοιπόν μπορεί να πέρασε πάνω από τη φάση των «16» αλλά ξαφνικά είδε το καλεντάρι του στον Γενάρη να αλλάζει σημαντικά. Διότι ο προημιτελικός (λογικά με τον ΠΑΟΚ) στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει στο τριήμερο 13-15/1 και θα γίνει ο 7ος αγώνας – σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις – στον πρώτο μήνα του χρόνου. Από τον τελικό του Super Cup στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ (3/1) στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα (10/1). Επειτα ο προημιτελικός (13-15/1) και μετά το ταξίδι στην Τρίπολη για τη Super League αναμέτρηση με τον Αστέρα (17/1). Ακολουθεί ο «τελικός» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1) όπου οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να πάρουν μίνιμουμ έναν βαθμό στο Φάληρο και το «εντός» με τον Βόλο στο πρωτάθλημα (24/1). Και αν έχουν όλα πάει καλά με τους Γερμανούς ο Ολυμπιακός θα θέλει βαθμό ή βαθμούς στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ (28/1) για την πρόκριση στο top 24 του Champions League.

Φωτιά 40 ημερών

Απαραίτητη σημείωση: Ο μήνας αλλάζει αλλά όχι και ο συντελεστής δυσκολίας. Διότι αν ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί στους ημιτελικούς του Κυπέλλου είναι πολύ πιθανό να παίξει τρεις σερί αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό: 2-4/2 και 10/12 οι ημιτελικοί και ανάμεσα το ντέρμπι Αιωνίων του πρωταθλήματος στο «Γ. Καραϊσκάκης» (8/2). Ουσιαστικά είναι εξαιρετικά πιθανό σε μάξιμουμ 40 ημερών (3/1-12/2) οι νταμπλούχοι να δώσουν 10 ματς σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις: 2 πρόκρισης στο Champions League, 1 τελικό, 3+1 παρτίδες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για Κύπελλο και πρωτάθλημα, 2 εκτός έδρας για το πρωτάθλημα (Ατρόμητος, Αστέρας) και ένα εντός με τον Βόλο. Ενα ολόκληρο ποδοσφαιρικό βουνό.

Η ατάκα…

«Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πώς θα κερδίσουμε το Σάββατο για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές. Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το Super Cup. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Ομως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα» έριξε τους τόνους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος που ξέρει καλά πως τέτοιες συζητήσεις σε ανοιχτό ορίζοντα είναι για όλους τους άλλους, πλην του γκρουπ που έχει μαζί του στον Ρέντη. Για εκείνους θα υπάρχει πάντα (μόνο) το επόμενο παιχνίδι. Στην προκειμένη περίπτωση το αυριανό στο Φάληρο με την Κηφισιά (20.30) που κλείνει την αυλαία του 2025 με δέλεαρ να διατηρήσει τους Πειραιώτες μόνους πρώτους στην κορυφή της Super League.

Για 20o sold out

Με την ευκαιρία; Εβαλαν πλώρη για το 20ο φετινό sold out στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το αυριανό οι Ερυθρόλευκοι. Μόλις 2.500 χιλιάδες εισιτήρια έχουν μείνει προς διάθεση επιβεβαιώνοντας τις πραγματικές διαστάσεις μιας συνήθειας που εξελίχθηκε σε λατρεία στη χρονιά των 100. «Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο μας. Και φυσικά θέλουμε τους βαθμούς της νίκης» πρόσθεσε ο Μεντιλίμπαρ με θέα στην πρώτη παρτίδα πρωταθλήματος δίχως τον αρχισκόρερ της Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Εχει 12 γκολ και 1 ασίστ ο Μαροκινός σε 14 συμμετοχές (1 κάθε 96΄) στη φετινή παράστασή του.

Και μένει να δούμε ποιοι και πώς θα καλύψουν το κενό του, όσο θα προσπαθεί με το Μαρόκο να κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έπειτα από 50 ολόκληρα χρόνια (1976).

Και Γιαζίτζι – Στρεφέτσα

Αν το (μακράν πρώτο φαβορί) Μαρόκο που φιλοξενεί τη διοργάνωση το πάει ως το τέλος (18/1) ο Ελ Κααμπί θα «παιχθεί» οριακά να προλάβει την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Καταλαβαίνει ο καθένας λοιπόν τι λογαριασμός ανοίγει σε αυτή την περίπτωση (στο Κύπελλο Αφρικής με τη Νιγηρία είναι και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι από το ερυθρόλευκο ρόστερ). Και τις υποχρεώσεις για Μεντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αλλά και για τους Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και Γιουσούφ Γιαζίτζι που έρχονται και εκείνοι πιο κοντά στην 11άδα. Με δύο (και όχι πλέον τρεις) φορ ο Μεντιλίμπαρ δύσκολα θα παίξει 4-4-2 στην Ελλάδα όπως εσχάτως το συνήθιζε με Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Θα επιστρέψει σε 4-2-3-1 με «10άρι». Στο σχήμα που ιδανικά θα έχει Ντανιέλ Ποντένσε – Τσικίνιο – Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά που προφανώς δεν θα παίζει με αυτή τη σύνθεση κάθε τρεις μέρες. Εκεί «κολλάει» και η αναβάθμιση των άλλων δύο…

«Το κίνητρο»

«Εχουμε ποιοτικούς παίκτες σε κάθε θέση» διαβεβαίωσε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. «Η ομάδα βρίσκεται σε μια καλή στιγμή. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες σε κάθε ματς και είμαστε πολύ επικίνδυνοι» πρόσθεσε με νόημα. Και όταν του είπαν για τον Ελ Κααμπί και την προοπτική να τον αντικαταστήσει; «Τα κίνητρα μου δεν αλλάζουν» ξεκαθάρισε. «Πάντα δουλεύω σκληρά. Για μένα δεν έχει σημασία. Είτε παίξω πέντε λεπτά, είτε τρία, είτε τριάντα δευτερόλεπτα πάντα θα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ για την ομάδα. Αν παίζω περισσότερο θα είναι φανταστικά. Αν όχι, τίποτα δεν αλλάζει». Παίκτης ομάδας…