Η Νέα Υόρκη «τυλιγμένη» σε ένα τεράστιο, λευκό πέπλο. Η μητρόπολη του πλανήτη, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, παρουσιάζει μια εικόνα ονειρική. Οσοι έχουν επισκεφθεί τέτοια εποχή την πόλη, γνωρίζουν ότι κάνει πολύ κρύο. Εκεί μπορείς άνετα να φορέσεις τα κομψά σου παλτό, τις οικολογικές γούνες, τα γάντια, τα σκουφάκια, τις μπότες. Τα φωτάκια λάμπουν, έστω και αν από πάνω τους περνάει μια χιονοθύελλα, όπως αυτές των τελευταίων ημερών, που δίνουν στη Νέα Υόρκη ένα «άγγιγμα» κινηματογραφικού τύπου.

Η Νέα Υόρκη του χιονιού, των Αγιων Βασίληδων, που χτυπάνε τις κουδούνες τους δυνατά έξω από πολυκαταστήματα, η Νέα Υόρκη της λάμψης. Είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ! Ολόκληρο το Central Park μοιάζει με ένα τεράστιο στολίδι, όπως και το επίσης δημοφιλές Gramercy Park. Οι κεντρικές είσοδοι των ξενοδοχείων, όπως και των καταστημάτων σαν το Bloomingdales, το Saks, το Barneys, αστραποβολούν με τεράστιες μπάλες και καρυοθραύστες. Χιόνι και μαγεία στη Νέα Υόρκη!

Για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Επιστρέφουμε στην Αθήνα, που και αυτή είναι εντυπωσιακά στολισμένη, και ανηφορίζουμε στην Κηφισιά και το Semiramis για το bazaar του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». Ενα bazaar που και αυτή τη χρονιά γνώρισε τεράστια επιτυχία. Με πολύ κόσμο, πολλά δώρα, πολλά χαμόγελα και χιλιάδες ευχές και τη συμμετοχή των καλύτερων brands και καταστημάτων στην Αθήνα. Η πρόεδρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ», κυρία Χριστιάνα Βαρδινογιάννη, υποδέχτηκε φίλους και υποστηρικτές και τις δύο ημέρες του bazaar και τόνισε ότι η δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης είναι το πιο πολύτιμο δώρο των Χριστουγέννων, ενώ ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές, τους χορηγούς και όλους όσοι στηρίζουν εδώ και τόσα χρόνια την «ΕΛΠΙΔΑ».