Ανήκει στην ομάδα εκείνη των δημάρχων που το τελευταίο διάστημα έχουν αποφασίσει να… αναχαιτίσουν τη δημογραφική κατρακύλα. Ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης με την πρότασή του – η οποία πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο – να δώσει σε δημότες επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2026 κάνει ένα βήμα προκειμένου να αντιστραφούν οι δυσοίωνες για τον δήμο του δημογραφικές προβολές.

Τι σας οδήγησε στην απόφαση να δώσετε επίδομα γέννησης;

Είμαστε ένας μικρός δήμος με πολλά προβλήματα, αλλά και με το προνόμιο να έχουμε άμεση επαφή με τους συνδημότες μας, με αποτέλεσμα να μπορούμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους σε τακτική βάση. Πέραν των στατιστικών, που σαφώς υποδεικνύουν τη συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού μας, έχουμε σαφή εικόνα των λόγων που οδηγούν σε αυτή μέσω της καθημερινής τριβής με τους νέους της περιοχής. Οι ευκαιρίες απασχόλησης λίγες, τα οικονομικά ισχνά, οι αποφάσεις για το μέλλον δύσκολες και η αναβλητικότητα για τη δημιουργία οικογένειας μεγάλη. Αποφασίσαμε επομένως να δράσουμε. Το συγκεκριμένο βοήθημα θεωρούμε πως παρέχει έμπρακτη στήριξη των υφιστάμενων οικογενειών και παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων, μειώνοντας άμεσα το οικονομικό βάρος των πρώτων μηνών μετά τη γέννηση του παιδιού για την κάλυψη βασικών αναγκών. Και αυτό είναι μια σοβαρή επένδυση στο μέλλον του τόπου μας!

Βρίσκεται ο Δήμος Σουλίου σε δημογραφικό αδιέξοδο;

Δεν πιστεύω σε αδιέξοδα, ειδικά όταν υπάρχει πολιτική δράση. Σίγουρα καταγράφεται η τάση, που στην απογραφή του 2021 αποτυπώνει μείωση του μόνιμου πληθυσμού μας, σε ποσοστό που αγγίζει το 13% σε σχέση με την απογραφή του 2011. Δεν παραιτούμαστε όμως, αντιθέτως πασχίζουμε να κρατήσουμε τις κοινωνίες μας ζωντανές με κάθε μέσο. Η τοπική οικονομία είναι ενεργή στον πρωτογενή τομέα, στον αναπτυσσόμενο τουρισμό (Σούλι, ποτάμι Αχέροντα, ιστορικά χωριά) και σε μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά, άρα υπάρχει παραγωγική βάση. Σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός ζωντανού αστικού πυρήνα, με την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και την υποστήριξη της κοινωνικής λειτουργικότητας μπορεί να γίνει η ανατροπή.

Χαρακτηρίσατε πράξη πλήρους απαξίωσης την αιφνίδια απόφαση κατάργησης του καταστήματος ΕΛΤΑ Παραμυθιάς…

Οντως έτσι είναι. Για την επικείμενη κατάργηση του καταστήματος ΕΛΤΑ στην Παραμυθιά αιφνιδιάστηκε ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Δεν προηγήθηκε καμία ενημέρωση, δεν υπήρξε καμία διαβούλευση, ούτε ζητήθηκε η συνδρομή ή η άποψή μας. Η οικονομική εξυγίανση του οργανισμού είναι η μια όψη του νομίσματος, αλλά ο κοινωνικός αντίκτυπος δεν λήφθηκε υπόψη. Δηλώσαμε, λοιπόν, σε όλους τους τόνους ότι πρόκειται για μια λανθασμένη απόφαση, που απαξιώνει πλήρως τις τοπικές κοινωνίες και πλήττει σφοδρά τους εργαζόμενους. Οι κατά πλειοψηφία ηλικιωμένοι κάτοικοι δυσπρόσιτων περιοχών, που εξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό από τα ΕΛΤΑ, δεν είναι πολίτες β’ κατηγορίας. Εμείς από τον ρόλο μας πασχίζουμε να διευκολύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε την τοπική κοινωνία και παρακολουθούμε δυστυχώς ότι αποφάσεις όπως αυτή προσθέτουν συνεχώς προβλήματα στην καθημερινότητά της.

Πόσο «θωρακισμένοι» είναι οι δήμοι απέναντι στην κλιματική κρίση;

Η «θωράκιση» των δήμων διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, αλλά συνολικά θεωρώ ότι η πλειονότητα των δήμων στην Ελλάδα δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη. Αποτέλεσμα αυτού είναι και η καταγραφή των επαναλαμβανόμενων καταστροφών σε πολλές περιοχές της χώρας, που αποτυπώνει και την αδυναμία των τοπικών Αρχών να δράσουν. Αντί να προλαμβάνουμε προσπαθούμε να δράσουμε εκ των υστέρων, με όποιες δυσκολίες αυτό μπορεί να ενέχει. Και φυσικά πρόληψη αλλά και δράση απαιτούν οικονομικούς πόρους που δεν διατίθενται πάντα.

Πόσο εύκολο είναι να αναπτυχθεί τουριστικά μια περιοχή που δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τους δημοφιλέστερους προορισμούς;

Δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα. Πρώτοι εμείς γνωρίζουμε ότι ζούμε σε έναν πραγματικά υπέροχο τόπο με έντονο πολιτισμό, πλούσια παράδοση, μεγάλη ιστορία, απίστευτη φυσική ομορφιά και πάνω απ’ όλα αυθεντικούς ανθρώπους. Η προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον πλούτο της περιοχής και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του επισκέπτη είναι συνεχής και έντονη. Επενδύουμε στην επαφή με έναν τόπο ανεπηρέαστο από τον υπερτουρισμό και το τυπικό τουριστικό μοντέλο. Πλήθος εκδηλώσεων και ημερίδων, δράσεις εναλλακτικού τουρισμού, ανάπτυξη περιπατητικών διαδρομών και τόσα άλλα είναι μόνο μέρος όσων έχουμε να προσφέρουμε.