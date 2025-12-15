Στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων και εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το αγροτικό ζήτημα, συνεχίζεται, σήμερα, για τέταρτη ημέρα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην αυριανή τελευταία ημέρα συζήτησης του νέου προϋπολογισμού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή άνοιξε την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναφερόμενος στην εκλογή του στο τιμόνι της Ευρωομάδας υπογράμμισε ότι «η τιμή δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, δεν ανήκει σε μία κυβέρνηση μόνο. Ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει στους πολίτες της που το αξίζουν γιατί άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς, ακόμα και όταν όλες οι προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες». Για τον προϋπολογισμό του 2026 είπε ότι «αποκτά ιδιαίτερη σημασία» γιατί «είναι η απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να μετατρέπει την εμπιστοσύνη σε αναπτυξιακή στρατηγική, σε κοινωνική προστασία και σε σταθερά δημόσια οικονομικά». Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση και το πακέτο μέτρων που θα εφαρμοστούν από την Πρωτοχρονιά, ο υπουργός τόνισε ότι «συνιστούν τη μεγαλύτερη ελάφρυνση φορολογικών βαρών από τη Μεταπολίτευση. Μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας που μετατοπίζει το κέντρο βάρους της οικονομικής πολιτικής προς τη στήριξη της οικογένειας, της μεσαίας τάξης και των νέων».

Αυξήσεις μισθών, μείωση φόρων

«Από τον Ιανουάριο του 2026 αυξάνονται οι καθαρές μηνιαίες απολαβές, μισθωτών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς εφαρμόζεται μικρότερη παρακράτηση επί του μεικτού μισθού με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα. Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έως 30 ετών» υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς σημειώνοντας ακόμη ότι: