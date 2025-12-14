To Christmas tree του ξενοδοχείου Athens Capital τραβάει αμέσως τα βλέμματα εκείνων οι οποίοι κινούνται στην περιοχή της Πανεπιστημίου. Αστραφτερό, εντυπωσιακό, από τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στο κέντρο της Αθήνας που είναι γεμάτη με στολίδια. Χρυσά, κόκκινα, ασημένια. Το δέντρο της θαυμάσιας αυτής ξενοδοχειακής μονάδας είναι στο lobby, εκεί όπου σε μια ζεστή γωνιά μοσχομυρίζουν γλυκά με κρέμες, σοκολάτες, φράουλες, ό,τι καλύτερο και πιο ευφάνταστο υπάρχει, καμωμένα από τους ταλαντούχους pastry chefs του hotel. (Τα έσοδα από την εκδήλωση για το άναμμα του δέντρου διατέθηκαν στο «Μαζί για το Παιδί», με πολύ κόσμο να δίνει το παρών.)

Δίπλα ακριβώς οι ξένοι ένοικοι του Athens Capital ψώνιζαν στην exclusive boutique TODS, ενώ αρκετοί περνούσαν απέναντι, στην Gucci. Οι ημέρες αυτές είναι γεμάτες λαμπερές εκδηλώσεις. Το Μουσείο Κοσμήματος Ilias Lalaounis διοργάνωσε το 31ο ετήσιο Art Fair, μια εορταστική αγορά με περισσότερα από 3.000 αντικείμενα και στα τέσσερα πατώματα του Μουσείου, με τους συμμετέχοντες εκθέτες να εξηγούν στον κόσμο τις φετινές επιλογές και δημιουργίες τους.