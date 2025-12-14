Η Κομισιόν τώρα φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πενταετούς παράτασης της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης που είχε σχεδιαστεί για το 2025, σύμφωνα με το Bloomberg. Αρκετές κυβερνήσεις και αυτοκινητοβιομηχανίες, από την Ιταλία έως την Πολωνία, προειδοποιούσαν την ΕΕ ότι η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υπάρχουσας τεχνολογίας είναι πολύ επιθετική ενέργεια και κινδυνεύει να πλήξει καίρια έναν από τους βασικούς κλάδους της ηπείρου. Η στρατηγική που εξετάζει τώρα η Κομισιόν είναι να επιτρέψει πενταετή παράταση της χρήσης για κινητήρες εσωτερικής καύσης – έως το 2040 – σε υβριδικά οχήματα plug-in. Αυτό θα βασίζεται στην προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν με προηγμένα βιοκαύσιμα και άλλες πράσινες μορφές ενέργειας ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η γερμανική «Bild» από την πλευρά της έκανε λόγο για πλήρες πάγωμα της κίνησης αυτής των Βρυξελλών.

Η δημοσιονομική πολιτική της Κίνας

Η ηγεσία της Κίνας υποσχέθηκε να διατηρήσει το 2026 δημοσιονομική πολιτική η οποία θα τονώσει τόσο την κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις, ώστε να διατηρηθεί υψηλή οικονομική ανάπτυξη, την οποία οι αναλυτές αναμένουν ότι το Πεκίνο θα στοχεύσει σε περίπου 5%. Οι δεσμεύσεις αυτές αποφασίστηκαν στην ετήσια Κεντρική Οικονομική Συνδιάσκεψη Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Δεκεμβρίου, βασική συγκέντρωση του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος για τον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και των στόχων για το επόμενο έτος. Η διπλή εστίαση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις ενισχύει τις ανησυχίες ότι το Πεκίνο δεν είναι ακόμη έτοιμο να μεταβεί από οικονομία που βασίζεται στην παραγωγή σε οικονομία που θα καθοδηγείται περισσότερο από τις δαπάνες των νοικοκυριών, σχολίαζε το Reuters.

Εποπτικό πλαίσιο για τις τράπεζες

Στην απλούστευση του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου για τις τράπεζες αποσκοπούν οι προτάσεις της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι παράλληλα να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και να διασφαλιστεί ότι οι αρχές μικροπροληπτικής, μακροπροληπτικής εποπτείας και εξυγίανσης θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά τους στόχους τους, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και όλες οι δικαιοδοσίες θα πρέπει να διασφαλίσουν την πλήρη, έγκαιρη και πιστή εφαρμογή των κανονισμών Βασιλεία ΙΙΙ, επισημαίνει η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της σχετικά με το νέο πλαίσιο.