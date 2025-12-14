Τελευταία ευκαιρία για συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη μέσα στο 2025 έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι πριν από το 1993 σε ΙΚΑ, Δημόσιο και ΔΕΚΟ – τράπεζες. Η προθεσμία λήγει σε λίγες ημέρες και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να «κλειδώσουν» έξοδο πριν από την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Την ίδια ώρα ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων για το τρέχον έτος, αλλά και για το 2026, προβλέπουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση. Υπολογίζεται ότι τη φετινή χρονιά θα εξέλθουν στη σύνταξη περίπου 210.000 άτομα, δηλαδή συνολικά θα υπάρξουν πάνω από 605.000 αποχωρήσεις από τις αρχές του 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση «ΑΤΛΑΣ», τον περασμένο Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 20.552 νέες αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν 19.904 αιτήσεις απονομής σύνταξης. Από αυτές, σχεδόν οι μισές (9.558 ή 48%) αφορούσαν σύνταξη γήρατος, άλλες 3.715 (ποσοστό 19%) σύνταξη χηρείας, 3.459 αιτήσεις (17%) ήταν για αναπηρία και 2.456 για παραπληγικό. Εφόσον συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση, τότε στο τέλος του έτους οι αιτήσεις απονομής σύνταξης που θα έχουν υποβληθεί προς τον ΕΦΚΑ θα υπερβούν τις 210.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 2021 κατέχει το απόλυτο ρεκόρ αφού είχαν υποβληθεί 212.151 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 2022 υποχώρησαν ελαφρώς στις 211.133, το 2023 ανήλθαν σε 190.368, ενώ το 2024 υποβλήθηκαν 197.228 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Οι λόγοι εξόδου

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι βασικοί λόγοι της μαζικής συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων είναι οι εξής:

1 Ορια ηλικίας. Το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης από το 2027 λόγω του Δημογραφικού. Ωστόσο η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Η αρμόδια υφυπουργός Εργασίας Αννα Ευθυμίου δήλωσε σχετικά: «Δεν προκύπτει θέμα αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Κατά την περίοδο του 1ου Μνημονίου, τα ηλικιακά όρια συνδέθηκαν με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ομως, η αυξητική μεταβολή στα όρια ηλικίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015 μας δίνει ένα περιθώριο ασφαλείας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που σαφώς παρακολουθούμε, χωρίς όμως να διαφαίνεται καμία προοπτική αλλαγής υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους ασφαλισμένους που σπεύδουν να κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω φημών. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Την ίδια ώρα διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με τη μεγαλύτερη γήρανση του πληθυσμού και τη μεγαλύτερη μείωση του εργατικού δυναμικού τα επόμενα 25 χρόνια, όπως αναφέρει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε έκθεσή του για τα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης (έξοδος με πλήρη σύνταξη) θα αυξηθεί κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ από 64,7 και 63,9 έτη για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα, που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024, σε 66,4 και 65,9 έτη, αντίστοιχα, για άτομα που ξεκινούν την καριέρα τους το 2024, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην Ελλάδα, το κανονικό όριο συνταξιοδότησης αναμένεται ότι θα είναι λίγο κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ στο μέλλον, και συγκεκριμένα στα 66 χρόνια από 62 σήμερα. «Αυτό, επειδή η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι δυνατή χωρίς πέναλτι ύστερα από 40 χρόνια εργασίας, συνεπώς είναι το κατώτατο όριο, που αναμένεται να αυξηθεί από τα 62 στα 66 χρόνια, το οποίο καθορίζει τη μελλοντική κανονική ηλικία συνταξιοδότησης», σημειώνει η έκθεση.

2 Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Το νέο ευνοϊκό καθεστώς για την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, το οποίο επιτρέπει σε συνταξιούχους να απασχολούνται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους. Το μέτρο σημειώνει μεγάλη επιτυχία, με 255.000 συνταξιούχους να εργάζονται. Τονίζεται ότι με το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων από 1/1/2024 δεν κόβεται καμία σύνταξη (πλην της απασχόλησης συνταξιούχων κάτω των 62 ετών στο Δημόσιο) και όσοι αναλαμβάνουν εργασία καταβάλλουν ειδικό πόρο στον ΕΦΚΑ με 10% επί του μισθού ή με προσαύξηση της εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης κατά 50% αν είναι συνταξιούχοι με ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση για να αρχίσει να μετρά η προσαύξηση είναι να δηλώσουν ότι απασχολούνται στον ΕΦΚΑ.

3 Συνταξιοδότηση γενιάς baby boomers. Οσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1964 χαρακτηρίζονται από μια γενιά με έκρηξη του αριθμού των γεννήσεων. Η γενιά αυτή αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μεταξύ 1960 και 1965, πολύ αργότερα από την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς οι Ελληνες για να αρχίσουν να γεννούν έπρεπε πρώτα να αφήσουν πίσω τις πληγές του Εμφυλίου και τη φτωχική δεκαετία του 1950. Σε εκείνη την πενταετία καταγράφονταν 170.000 γεννήσεις τον χρόνο, τη στιγμή που σήμερα οι γεννήσεις δεν ξεπερνούν τις 90.000 τον χρόνο.