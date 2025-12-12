Ο υπουργός Δικαιοσύνης επιτέθηκε χθες στο ΚΚΕ, με αφορμή δηλώσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το επιχείρημα του υπουργού ήταν, επί λέξει, ότι «η Δικαιοσύνη στις δημοσκοπήσεις κινείται σε μια αποδοχή 30%-35% και όλοι αυτοί από το πολιτικό σύστημα, αντί να κοιτάξουν τα χάλια τους που είναι στο 7%, συνεχίζουν να επιτίθενται στη Δικαιοσύνη».

Το ποσοστό εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη που αναφέρει είναι μάλλον υψηλό. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της Public Issue θετικά απαντά το 24% των ερωτηθέντων, σε αντίστοιχη της εταιρείας ALCO το ποσοστό πέφτει στο 20%, ενώ η Kapa Research το μέτρησε στο 28%. Πριν από 15-20 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν πολύ υψηλότερο, περί το 55%-65%, ανάλογα και με το κλίμα που διαμόρφωνε η επικαιρότητα.

Ας πούμε όμως, για την οικονομία της συζήτησης, ότι σήμερα ισχύει το 30% του Γιώργου Φλωρίδη. Αυτό σημαίνει πως το 70% των Ελλήνων είναι το λιγότερο επιφυλακτικό απέναντι στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα συντριπτικό ποσοστό που προκαλεί εύλογα τον φόβο ότι το κοινωνικό συμβόλαιο έχει διαρραγεί. Συνδυάζοντάς το και με ερευνητικά δεδομένα για τη διαφθορά, βλέπουμε πως έχει εδραιωθεί πια η κοινωνική πεποίθηση ότι στη χώρα μας κυριαρχούν η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη και η ατιμωρησία. Σε αυτή τη μετακρισιακή κατάσταση, ο πολίτης ασχολείται πλέον μόνο με την προσωπική του επιβίωση, αφού δεν έχει να περιμένει κάτι καλύτερο.

Ακόμα και οι πολίτες που έχουν ενδιαφέρον για την αλήθεια δεν περιμένουν ότι θα καταλήξει σε λογοδοσία. Την ώρα που οι αγροκτηνοτρόφοι φωνάζουν ότι καταστρέφονται, ο «Φραπές» και το ζευγάρι με τη Φεράρι ειρωνεύονται και φωνάζουν στους βουλευτές της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι θεατές γελάνε με χιουμοριστικά βιντεάκια στο TikTok. Την ίδια ώρα, η υπάλληλος που αντιστάθηκε στις παράνομες επιδοτήσεις αντιμετωπίζει πειθαρχικά και ποινικά δικαστήρια και ο κόσμος τη βλέπει περίπου σαν έναν θηλυκό «Δον Κιχώτη».

Είπαμε, όμως: «Αυτή είναι η Ελλάδα», όπως είπε κάποτε ένας πρωθυπουργός που υπηρέτησε ο σημερινός υπουργός Δικαιοσύνης, σε μια εποχή που οι Ελληνες δεν εξέφραζαν τον ίδιο μηδενισμό με σήμερα. Ωστόσο, όταν το 70% των Ελλήνων δεν εμπιστεύεται πια τη Δικαιοσύνη, ο αρμόδιος υπουργός κοιτάει το 7% ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Λογικό. Ο καθένας τα βάζει με όποιο μέγεθος αντέχει.