Αντιμέτωποι με ένα φορολογαριασμό ο οποίος υπερβαίνει συνολικά τα 5 δισ. ευρώ αλλά και το κλείσιμο δεκάδων φοροεκκρεμοτήτων βρίσκονται εκατομμύρια φορολογούμενοι 19 ημέρες πριν από την εκπνοή του 2025. Πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας, υποβολή δηλώσεων για δικαιολόγηση τεκμηρίων, αναδρομικά ποσά, από κληρονόμους και όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, συνθέτουν τη λίστα των τελευταίων φοροϋποχρεώσεων της χρονιάς.

Επιστροφή ενοικίου

Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου που δεν έλαβαν την ενίσχυση ή είδαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν λόγω λαθών ή παραλείψεων στη φορολογική τους δήλωση έχουν δεύτερη ευκαιρία να εισπράξουν την ενίσχυση. Οσοι σπεύσουν σήμερα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ όσες τροποποιητικές δηλώσεις κατατεθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα αποπληρωθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Οι εκκρεμότητες

Η λίστα με τις εκκρεμότητες που «τρέχουν» έως το τέλος του έτους περιλαμβάνει:

Τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά ποσά. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από τον χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2024. Για παράδειγμα, για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026. Χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές για κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου. Φορολογική δήλωση από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3). Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ). Φορολογική δήλωση από κατοίκους εξωτερικού. Οσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ έτους 2025. Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2026. Από την Πρωτοχρονιά θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης των τελών. Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής: