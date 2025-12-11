Αύξηση επενδύσεων στα 451,8 εκατ. ευρώ έναντι 398,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024 παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ το ενεάμηνο και με το έργο διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, στη Δ’ φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, το έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και το έργο διασύνδεσης Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Η εταιρεία η οποία παρουσίασε χθες τα οικονομικά της αποτελέσματα εμφάνισε ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο 2025 στα 344,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 3,3% έναντι 356,4 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Ομιλο μειώθηκαν κατά 6,8% σε 242,3 εκατ. ευρώ και το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 244,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου πέρυσι.

Την ίδια ώρα σημαντικό είναι το όφελος που προκύπτει στο σύστημα από τις επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ. Είναι ενδεικτικό ότι εξοικονόμηση 700 εκατ. ευρώ έχει προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές από το 2021 μέχρι σήμερα η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου που υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ με καθοριστική μείωση του βάρους στον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ). Ειδικότερα, η υποκατάσταση των τοπικών μονάδων πετρελαίου εξοικονόμησε τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ για τον ΕΛΥΚΩ, ενώ από τις αρχές του 2026, με την τροφοδότηση της Κρήτης αποκλειστικά μέσω των δύο διασυνδέσεων – με Αττική και Πελοπόννησο – και τη συνδρομή των ΑΠΕ, η τοπική συμβατική ηλεκτροπαραγωγή ουσιαστικά θα τερματιστεί, συνεισφέροντας για ελάχιστο διάστημα μέσα στο έτος, δηλαδή τις ημέρες με πολύ υψηλή ζήτηση. Η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο διασυνδέσεων θα πολλαπλασιάσει το οικονομικό όφελος στα 400-600 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2035 και το καθαρό όφελος για τους καταναλωτές θα υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχέδιου για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, διευκρίνισε αναφερόμενος στον ΑΔΜΗΕ ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν θα επιτρέψει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία και τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ. «Δεν υπάρχει σε κανέναν σχεδιασμό της κυβέρνησης να δοθεί σε ιδιώτη το 51% του ΑΔΜΗΕ. Είναι μια κρίσιμη εθνική υποδομή. Υπάρχει ιδιώτης που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Μπορούμε να συζητήσουμε πιθανές συμμετοχές ιδιωτών, αλλά η πλειοψηφία σε ιδιώτη δεν υπάρχει στον σχεδιασμό» τόνισε ο Παπασταύρου.

Οσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας (GSI), σχολίασε ότι την προσεχή Δευτέρα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον κύπριο ομόλογό του, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, και δήλωσε αισιόδοξος για την υλοποίηση του έργου, καθώς, όπως είπε, κρατά τις ανακοινώσεις του προέδρου της Κύπρου και του έλληνα πρωθυπουργού που είπαν ότι «προχωρούμε στην υλοποίηση μαζί».

Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πακέτο για τα δίκτυα και τις οκτώ ενεργειακές λεωφόρους, με στόχο την επιτάχυνση των αδειοδοτικών χρόνων και τη χρηματοδοτική στήριξη, και συμπεριέλαβε το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, ενώ δεσμεύτηκε να συνεχίσει την ισχυρή οικονομική, πολιτική και τεχνική υποστήριξή του.