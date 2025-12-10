Με επιστολή προς τις μεγάλες πλατφόρμες των social media για έλεγχο και περιορισμό της πλοήγησης σε αυτά των ανήλικων χρηστών προσπαθεί η Ελλάδα να περιορίσει το πρόβλημα της παρουσίας «ευάλωτων χρηστών» στο Διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητά από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, Google, Meta, Snapchat και Tik Tok, να υιοθετήσουν εθελοντικά την ευρωπαϊκή επαλήθευση ηλικίας μέσω KidsWallet και gov.gr Wallet, ενισχύοντας την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο.

Οπως επισημαίνεται από ελληνικής πλευράς, η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας θα ενίσχυε τη θέση των πλατφορμών ως εταιρειών που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών. Παράλληλα, θα διευκόλυνε τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις του νόμου περί Ψηφιακής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διαφημίσεων που βασίζονται σε προφίλ ανηλίκων.

Η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνική υλοποίηση της επαλήθευσης ηλικίας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οπως αναφέρεται στην επιστολή προς τις μεγάλες πλατφόρμες των social media, «ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν εθνικό όριο ηλικίας για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα, είναι πιθανό ένα τέτοιο όριο να εισαχθεί τελικά, είτε μέσω εθνικής νομοθεσίας είτε μέσω κανόνων σε επίπεδο ΕΕ».

Τα ψηφιακά εργαλεία

Για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η σημασία της άμεσης συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες είναι καθοριστική. «Μόνο μέσα από κοινή και συντονισμένη δράση μπορούμε να προστατεύσουμε πραγματικά τους ανηλίκους, αποτρέποντας την πρόσβασή τους σε ακατάλληλο και εθιστικό περιεχόμενο, καθώς και σε προϊόντα όπως το αλκοόλ, τα καπνικά είδη και τα τυχερά παιχνίδια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η Ελλάδα προωθεί ήδη νέες ψηφιακές εφαρμογές για έλεγχο προϊόντων και επαλήθευση ηλικίας με στόχο την προστασία ανηλίκων από αλκοόλ, καπνό και προϊόντα άτμισης.

Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που αποσκοπούν στην αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα αλκοόλ, καπνού και άτμισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του νόμου 5216/2025 και θα τεθούν σε παραγωγική λειτουργία με την υπογραφή των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, προωθούνται:

• Το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων μέσω της πλατφόρμας «alto.gov.gr», όπου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται να εγγραφούν όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και προϊόντα άτμισης. Με την εγγραφή εκδίδεται έγγραφο με QR code, διευκολύνοντας τους ελέγχους νομιμότητας από τις αρμόδιες αρχές. Η μη εγγραφή συνεπάγεται απαγόρευση πώλησης και ανάκληση σχετικών αδειών ή ΚΑΔ.

• Η πλατφόρμα «events.gov.gr» για την αναγγελία ιδιωτικών εκδηλώσεων, όπου καταχωρούνται εκδηλώσεις με συμμετοχή ανηλίκων. Οι διοργανωτές αποδέχονται την εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας και παράγεται ιδιωτικό συμφωνητικό με QR code, το οποίο αποθηκεύεται ψηφιακά και επιδεικνύεται σε ελέγχους.

• Ο Μηχανισμός Επαλήθευσης Ηλικίας μέσω Gov.gr Wallet και Kids Wallet για φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον. Στα σημεία λιανικής ο πωλητής επιλέγει την ηλικιακή ομάδα στην εφαρμογή και εμφανίζεται QR code, το οποίο σκανάρει ο αγοραστής για επιβεβαίωση ηλικίας. Αντίστοιχα, στα διαδικτυακά καταστήματα, η επαλήθευση γίνεται με σκανάρισμα QR code και κοινοποίηση της ηλικίας, διασφαλίζοντας ότι οι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση σε απαγορευμένα προϊόντα.