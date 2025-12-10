Η στενή συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα επαναβεβαιώθηκε στη χθεσινή συνάντηση που είχε στο υπουργείο Ναυτιλίας ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας με την πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση είπε ότι «είναι τιμή μου να υπηρετώ ως πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μια τόσο απίστευτη δύναμη στη ναυτιλία». Τόνισε ότι η χώρα μας «αποτελεί εδώ και καιρό έναν ισχυρό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλούς τομείς, αλλά η ναυτιλία ξεχωρίζει λόγω του ζωτικού της ρόλου στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ για «αναβίωση της ναυτιλιακής κυριαρχίας της Αμερικής» και υπογράμμισε ότι «το διάταγμα περιλαμβάνει τη συνεργασία με συμμάχους για την ενίσχυση της ναυπηγικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα».

Ο υπουργός από την πλευρά του σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται σε θέματα των λιμενικών υποδομών, συμφωνιών σε σχέση με τη ναυτιλία και σε θέματα ασφαλείας.

Κούρσα για τον νέο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ

Στον αέρα βρίσκεται από σήμερα ο διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή του νέου προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τη διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ είναι η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών, η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών και η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων ενώ μέχρι να οριστεί νέος επικεφαλής στην ΕΛΣΤΑΤ, καθήκοντα προέδρου ασκούνται από τον γενικό διευθυντή Στατιστικών ή από τον γενικό διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης.

«Πορτοκαλί» τιμολόγιο από 1ης Φεβρουαρίου

Υπεγράφη από τον υπουργό και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο, η απόφαση για την εφαρμογή του δυναμικού («πορτοκαλί») τιμολογίου. Η νέα επιλογή για τους καταναλωτές έχει ως στόχο να επωφεληθούν αυτοί από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως τις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ. Η προσφορά των πορτοκαλί τιμολογίων θα ξεκινήσει από τους προμηθευτές από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.ά.) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Στη δεκάδα το «Ελ. Βενιζέλος»

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας μπήκε στα δέκα κορυφαία της ΕΕ βάσει αριθμού επιβατών για το 2024, με περίπου 34 εκατ. επιβάτες. Μάλιστα, το ελληνικό αεροδρόμιο εκτόπισε από τη δέκατη θέση το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, αυξάνοντας τον αριθμό των επιβατών του κατά 19,6% σε σύγκριση με το σύνολο του 2023.

Εγκριση πωλήσεων 1,2 δισ. ευρώ

Στις 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Prodea, με κεντρικό θέμα συζήτησης την παραχώρηση χαρτοφυλακίων ακινήτων που ξεπερνούν το 51% της συνολικής αξίας της εταιρείας. Πρόκειται για δύο χαρτοφυλάκια ακινήτων συνολικής αθροιστικής αξίας σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ που θα περάσουν στον έλεγχο της ΕΤΕ και του Ομίλου Yoda Plc, εφόσον οι πωλήσεις λάβουν το πράσινο φως της γενικής συνέλευσης.

Ιστορικό ρεκόρ για το ασήμι

Οι τιμές του ασημιού ξεπέρασαν τα 60 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά εν μέσω ιστορικού ράλι που οφείλεται στην έλλειψη προσφοράς και στην αύξηση της ζήτησης από τους επενδυτές. Η τιμή του μετάλλου έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Ιανουάριο, καθώς χρόνια υποπροσφοράς, σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση από βιομηχανικούς χρήστες και επενδυτές, οδήγησαν σε ελλείψεις και σοβαρή συμπίεση της προσφοράς από τον Οκτώβριο. Το ασήμι αυξήθηκε κατά 4% την Τρίτη φτάνοντας τα 60,4 δολάρια ανά ουγγιά, που είναι νέο ιστορικό υψηλό. Ο χρυσός επίσης αυξήθηκε κατά 0,7% φτάνοντας τα 4.216 δολάρια ανά ουγγιά, ελαφρώς κάτω από το ρεκόρ του Οκτωβρίου. Αυτή την εβδομάδα οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη, έχουν ενισχύσει τα πολύτιμα μέταλλα.