Ακόμα μία γκέλα, ακόμα μία εμφάνιση που προκαλεί έντονο προβληματισμό, ακόμα ένα ματς που τα ατομικά λάθη στοίχισαν πολλά στον Παναθηναϊκό. Και κυρίως στοίχισαν και πάλι δύο βαθμούς, στέλνοντας τους Πράσινους 15 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Αρχές Δεκεμβρίου και ο Παναθηναϊκός… αρνείται σχεδόν πεισματικά να μπει στην πρώτη τετράδα. Και για όσους θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι στο τέλος στην πρώτη τετράδα και θα παίξει στα play offs; Αν δούμε το πρόγραμμα, θα διαπιστώσουμε πως η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει και τα τρία ντέρμπι με τους πρωτοπόρους εκτός έδρας (Τούμπα, Νέα Φιλαδέλφεια, Καραϊσκάκη), ενώ καλείται να πάει να παίξει και στη Λιβαδειά απέναντι στην ομάδα – έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, την οποία δεν κέρδισε στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο.

Ετσι κι αλλιώς, με το κλείσιμο του πρώτου γύρου (και με τον Παναθηναϊκό να χρωστάει ένα ματς, αυτό απέναντι στον ΟΦΗ) δεν ήταν και συχνό το… φαινόμενο να κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Σε 12 παιχνίδια που έχει δώσει στο πρωτάθλημα μετράει μόλις πέντε νίκες! Ποσοστό για ομάδα που όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά μόλις και μετά βίας να διεκδικήσει ευρωπαϊκή έξοδο. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μόνο τους Παναιτωλικό, Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό. Αν δηλαδή εξαιρέσουμε τη νίκη με τον ΠΑΟΚ, οι Πράσινοι έχουν πάρει νίκες μόνο σε παιχνίδια με ομάδες από την ένατη θέση και κάτω!

Ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά τη Λάρισα για προσωπικά λάθη που συνεχίζουν να στερούν βαθμούς στην ομάδα του. Μάλιστα εμφανίστηκε πολύ εκνευρισμένος, χωρίς ωστόσο να θελήσει να πει συγκεκριμένα ονόματα. Γνωρίζει ο ίδιος καλύτερα από τον καθένα ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν κάνει αυτά τα λάθη και η αλήθεια είναι πως είναι και πολλοί και πολλά τα λάθη που έχουν γίνει.

Τετέ

Ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο παιχνίδι, αυτό με τη Λάρισα, ο Τετέ είναι ένας από εκείνους που υπέπεσε ίσως στο μεγαλύτερο ατομικό λάθος. Στερώντας από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να καθαρίσει την αναμέτρηση στη φάση του 88ου λεπτού. Ο Βραζιλιάνος έφυγε μόνος του από τη σέντρα, έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή αλλά επιχείρησε να τελειώσει μόνος του τη φάση και όχι να τη γυρίσει στον Ντέσερς που απλά θα την έσπρωχνε στα δίχτυα. Το 1-2 δεν έγινε 1-3 και λίγο αργότερα έγινε 2-2 με τον Παναθηναϊκό να αφήνει βαθμούς στο γήπεδο της AEΛ. Δεν είναι η πρώτη φορά μάλιστα που ο Βραζιλιάνος συμπεριφέρεται εντός γηπέδου με τον ίδιο τρόπο, με τρόπο δηλαδή που μοιάζει να λειτουργεί ως μονάδα.

Μλαντένοβιτς

Γενικά έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ο Σέρβος να αγωνίζεται με έναν εκνευρισμό που δεν έχει λόγο να υπάρχει από το… πρώτο λεπτό. Ισως ήταν και ένας από τους λόγους που επί Μπενίτεθ έχασε τη θέση του. Εύκολες κάρτες, αρκετά νευρική συμπεριφορά προς αντιπάλους και διαιτητές. Ο Μλαντένοβιτς είχε δει τον Κυριακόπουλο να έχει τη θέση βασικού, αλλά ελλείψει του έλληνα μπακ πλέον ο ισπανός προπονητής επιχείρησε να τον επαναφέρει στην αρχική ενδεκάδα με δυσκολία. Και λέμε με δυσκολία γιατί είχε προτιμηθεί μέχρι και ο Ζαρουρί για τη θέση. O Σέρβος λοιπόν επέστρεψε στην ενδεκάδα στο ματς με τη Λάρισα, αλλά… πέταξε την ευκαιρία. Αχρείαστο πέναλτι με παρατεταμένο τράβηγμα στον Πασά στις καθυστερήσεις, ένα πέναλτι που έφερε το τελικό 2-2, την ώρα μάλιστα που ο Μλαντένοβιτς αποβλήθηκε κιόλας αφήνοντας τον Παναθηναϊκό χωρίς «καθαρό» αριστερό μπακ στο επόμενο παιχνίδι του.

Ντραγκόφσκι

Μοιάζει να τελειώνει οριστικά από τον Παναθηναϊκό. Με πολλά λάθη από πέρσι και με πολύ εύθραυστη ψυχολογία, ο Ντραγκόφσκι εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει τον καλό του εαυτό και να στοιχίζει βαθμούς. Αλλά το κυριότερο, δεν εμπνέει σιγουριά σε κανέναν εντός ομάδας. Ο πολωνός τερματοφύλακας έχει ένα κραυγαλέο λάθος φέτος, αυτό απέναντι στον Αρη όταν δέχτηκε το γκολ από τον Δώνη και το ματς έληξε ισόπαλο, ενώ και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έχει καθυστερήσει να βγει πολύ από την εστία του στη φάση του πέναλτι, με αποτέλεσμα στο τέλος να χάσει τον Κοϊτά και να τον ανατρέψει. Στο ματς της Κυριακής ο Ντραγκόφσκι έμεινε στον πάγκο μαζί με τον ανέτοιμο Λαφόν για να παίξει ο Κότσαρης, κάτι που δείχνει πως σιγά – σιγά μετατρέπεται σε τρίτο τερματοφύλακα στην ιεραρχία.

Πάλμερ-Μπράουν

Ενας από τους πιο σταθερούς παίκτες του Παναθηναϊκού γενικά στη σεζόν, έκανε δύο σημαντικά εύκολα λάθη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Λάθη που στοίχισαν και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Το πρώτο έχει να κάνει με την πάσα που επιχείρησε προς τον Τουμπά, με τον συμπαίκτη του να έχει πλάτη στην μπάλα και να μη βλέπει, τον Γκατσίνοβιτς να παρεμβαίνει και τον Αλγερινό να τον σταματά με φάουλ και να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο φινάλε του αγώνα ήταν εκείνος που έφερε τη μεγαλύτερη ευθύνη για το πέναλτι από το οποίο προήλθε η ήττα του Παναθηναϊκού, μιας και δεν διώχνει την μπάλα δίνοντας το δικαίωμα στον Κοϊτά να την κλέψει και να κερδίσει το πέναλτι στο οποίο ευστόχησε ο Γιόβιτς.

Σφιντέρσκι

Λάθος επαναλαμβανόμενο παύει να είναι λάθος. Ο Κάρολ Σφιντέρσκι εκτέλεσε ένα πέναλτι με άσχημο τρόπο στο παιχνίδι με τη Μάλμε και μερικές εβδομάδες αργότερα κλήθηκε να εκτελέσει ξανά σε ένα εξίσου κρίσιμο παιχνίδι. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με το σκορ στο 0-1, ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το ματς με το πέναλτι που είχε κερδίσει ο Τετέ από τον Πήλιο. Η επιλογή του Μπενίτεθ όμως να δώσει το πέναλτι στον Πολωνό αποδείχτηκε λανθασμένη. Σχεδόν ίδια εκτέλεση, ένα πέναλτι χωρίς ιδιαίτερη δύναμη και περίπου στο κέντρο της εστίας, με τον Στρακόσια να τον σταματά. Δεύτερο σερί χαμένο και πλέον δύσκολα θα τον δούμε ξανά να πηγαίνει στην άσπρη βούλα.