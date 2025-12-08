Οι λάτρεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ας προετοιμαστούν για πολλά ξενύχτια, τηλεοπτικούς μαραθωνίους, μεγάλες εκπλήξεις, σκορ – μαμούθ, αγώνες που θα διαρκούν πάνω από 110 λεπτά και ένα πόστερ που αν επιβεβαιωθεί θα σπάσει ταμεία.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο υποσχέθηκε πως το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ένα γεγονός που δεν θα έχει προηγούμενο. Και μάλλον έχει δίκιο, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των αγώνων, 104, τα logistics που πρέπει να διευθετηθούν για τις 48 ομάδες που θα διασκορπιστούν σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, και βέβαια τους δυνάμει κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Λόγω της μεγάλης διαφοράς ώρας, της προσπάθειας των τηλεοπτικών δικτύων να ισορροπήσουν μεταξύ Ασίας και Ευρώπης αλλά και της προσαρμογής των αγώνων σε ώρες που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών λόγω της υπερβολικής ζέστης, το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι ιδανικό μόνο για ξενύχτηδες.

Πολλά παιχνίδια ορίστηκαν να διεξαχθούν 1, 4 και 5 το ξημέρωμα ώρα Ελλάδας, άλλα θα ξεκινούν στις 11 μ.μ., που σημαίνει 1 το ξημέρωμα, ενώ άλλα θα ξεκινούν στις 7 το πρωί. Από την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα και για τις επόμενες 60 ώρες θα διεξαχθούν 12 παιχνίδια!

Τα όσα συμβαίνουν στη σεζόν – πρόδρομο μιας μεγάλης διοργάνωσης συνήθως κάνουν την εμφάνισή τους και στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Το πρώτο που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες είναι οι μεγάλες εκπλήξεις. Ομάδες που κατέκτησαν τρόπαια για πρώτη φορά, όπως η Κρίσταλ Πάλας (Κύπελλο), η σουηδική Μιάλμπι (τίτλος πρωταθλήματος), κάποιες άλλες που επέστρεψαν ύστερα από πολλά χρόνια, όπως η Νιουκάστλ, η Βίκινγκ, είδαμε ομάδες όπως η βραζιλιάνικη Μιρασόλ να προβιβάζονται στην πρώτη κατηγορία και αμέσως να εξασφαλίζουν θέση στο Κόπα Λιμπερταδόρες, την Πάφο στο Τσάμπιονς Λιγκ και ομάδες όπως το Κουρασάο των 150.000 κατοίκων να εξασφαλίζουν για πρώτη φορά θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Βλέπουμε επίσης σκορ – μαμούθ. Είναι πλέον σύνηθες να μπαίνουν γκολ στις καθυστερήσεις, που διαρκούν συνολικά πάνω από 12-15 λεπτά, και βέβαια να γίνονται ανατροπές. Ακόμα και ψήγματα να δούμε απ’ όλα αυτά στο Μουντιάλ, το θέαμα θα είναι συναρπαστικό.

Και επίσης ανυπομονούμε για το μεγάλο πόστερ το οποίο θα αποτυπώνει τις δύο μορφές που σφράγισαν το άθλημα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Μέσι εναντίον Ρονάλντο στα προημιτελικά, αρκεί να τερματίσουν πρώτες στους ομίλους τους η Αργεντινή και η Πορτογαλία και να ξεπεράσουν τον σκόπελο δύο νοκάουτ. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αν συμβεί θα μιλάμε για το τέλειο φινάλε δύο μύθων.