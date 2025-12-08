Αποφασισμένοι να φτάσουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους δηλώνουν οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Από τον Εβρο έως την Κρήτη, χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους της Ελλάδας. Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά, με ορισμένα από αυτά να είναι πλέον ιδιαίτερα μαζικά, όπως τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται και πλέον οι αγρότες προσανατολίζονται – από σήμερα κιόλας – σε αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων, σε νέα μπλόκα και συλλαλητήρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις «ανοίγουν» διόδια για τους οδηγούς σε εθνικές οδούς και μοιράζουν αγροτικά προϊόντα σε διερχόμενους. «Δεν περνάει η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει δήθεν για εκατομμύρια που μοιράζει. Ο λαός είναι δίπλα μας. Δεν βγήκαμε εδώ για τα χρωστούμενα, βγήκαμε για το μέλλον μας» δήλωσε χθες ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, κατά τη διάρκεια Σύσκεψης στο Μπλόκο της Νίκαιας, όπου βρίσκονται περίπου 4.000 τρακτέρ.

Μοιράζουν αγροτικά προϊόντα

Χθες, οι αγρότες των Ιωαννίνων απέκλεισαν συμβολικά το αεροδρόμιο «Πύρρος» ενώ εκατοντάδες τρακτέρ έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και έστησαν νέο μεγάλο μπλόκο στην εθνική οδό, στον Κόμβο του Κάστρου στη Βοιωτία, ενώ μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον Μπράλο και στη Θήβα. Σε συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού προχώρησαν οι αγρότες στην Ξάνθη ενώ το Σάββατο οι αγρότες της Καβάλας προέβησαν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων στο ύψος της Μουσθένης στην Εγνατία. Οι αγρότες της Κοζάνης, οι οποίοι έστησαν το Σάββατο μπλόκο στη Σιάτιστα, αποφάσισαν να αποκλείσουν σήμερα τα γραφεία του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη τους ενώ από σήμερα θα μοιράζουν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα, έχουν αποφασίσει να απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς όλης της Δυτικής Μακεδονίας για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία.

Σήμερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα αναμένεται να κλείσουν για κάποιες ώρες και τους παραδρόμους γύρω από την εθνική οδό, την Τετάρτη οι αγρότες και των τριών μπλόκων της Θεσσαλίας μαζί με τους αλιείς της Μαγνησίας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου ενώ την Πέμπτη καλούν όλα τα σωματεία και τους φορείς του Νομού Λάρισας σε συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Κάλεσμα συμμετοχής στο Παγκρήτιο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου σημειώνοντας πως κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα πραγματοποιούνται συνεχόμενα συμβολικά κλεισίματα του Κόμβου των Πεζών. Επίσης, νέα μπλόκο προγραμματίζεται για σήμερα στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτών Ημαθίας. Το μεσημέρι σύσκεψη θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών. Σήμερα το απόγευμα συγκεντρώσεις στήριξης στις αγροτικές κινητοποιήσεις διοργανώνουν εργατικά σωματεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.