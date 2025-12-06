Ενα από τα ωραιότερα αρχιτεκτονικά κτίρια της ελληνικής πρωτεύουσας, αυτό της Εθνικής Πινακοθήκης, υποδέχθηκε ολοφώτεινο, εντυπωσιακό, λίγες βραδιές πριν, προσωπικότητες του πνευματικού, πολιτικού, επιχειρηματικού χώρου με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Οδυσσέα Αθανασίου. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Γιατί αυτοί πέτυχαν» (εκδόσεις Μεταίχμιο) και ήδη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.

Στο βιβλίο του, ο Οδυσσέας Αθανασίου – ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους CEO στην Ελλάδα – φωτίζει τα μυστικά της εντυπωσιακής ανόδου έξι μικρών κρατών που κατάφεραν να αλλάξουν τη μοίρα τους και να γίνουν διεθνή παραδείγματα προόδου. Με μια ζωντανή ιστορικοπολιτική αναδρομή, εξετάζει πώς η Πορτογαλία των θαλασσοπόρων, η Βενετία των εμπόρων, η Ολλανδία των καινοτομιών, η Εσθονία της ψηφιακής επανάστασης, η Νότια Κορέα της τεχνολογίας και η Σιγκαπούρη του διεθνούς εμπορίου αξιοποίησαν το ανθρώπινο δυναμικό, τη διορατικότητα και τη στρατηγική τους για να αναδειχθούν σε παγκόσμιες δυνάμεις που έχουν πολλά να μας μάθουν για τη σύγχρονη πραγματικότητα.