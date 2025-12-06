Δημοφιλή
Πήγαν για ποτό
ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος ψαριού - Aνιχνεύτηκε βιοτοξίνη πάνω από το επιτρεπτό όριο
Ανακαίνιση κατοικίας: Όλα τα προγράμματα που προσφέρουν επιδότηση έως και 90%
Όργιο φημών για εμπλοκή λογιστών της Μαρίας Αγγελικούση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Εφορία: Φύλλο και φτερό εκατοντάδες υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και χρηματικών δωρεών
Κώστας Συνολάκης για τις καταστροφές από τον Byron: «Είμαι πολύ θυμωμένος, τι θα πει "αστόχησαν οι μελέτες";»
Μέγκαν Μαρκλ: Ο αποξενωμένος πατέρας στις Φιλιππίνες, ο ακρωτηριασμός και η προσπάθεια επικοινωνίας
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έτρεξε από την Ακρόπολη έως το Καλλιμάρμαρο με την Ολυμπιακή Φλόγα (video)
«Μια χαρά τα βρίσκουν Πούτιν και Γουίτκοφ για την Ουκρανία»: Τι αποκάλυψε κορυφαίος σύμβουλος στο Κρεμλίνο -
Η αποκάλυψη από tanea.gr για ενδιαφέρον Μαρίας Αγγελικούση ανάγκασε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να προβεί σε ανακοίνωσ
Μποφίλιου και Χαρούλης ανακοίνωσαν ξανά την παγκόσμια περιοδεία τους – Τι θα γίνει με τα τραγούδια του Χατζηδάκι
Στην αφίσα που ανήρτησαν δεν αναφέρονται πλέον τα ονόματα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκι στους οποίους ήταν αφιερωμένη η περιοδεία
Η βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα που έφτασε στο Κίεβο των Ρως
Το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πρέσβη Βασίλη Παπαδόπουλου, όπου αναβιώνει η ιστορία της Άννας Πορφυρογέννητης, η οποία για διπλωματικούς λόγους παντρεύτηκε τον πρίγκιπα του Κιέβου, Βλαδίμηρο
Joep Beving: Ο πιανίστας – φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από […]
Το BBC ετοιμάζει σειρά για τα πρώτα βήματα των Beatles στο Αμβούργο του ’60
Η σειρά «Hamburg Days», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο και εστιάζοντας στα πρώτα βήματα των Beatles στο Αμβούργο του '60
Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας Steve Cropper
Ο Steve Cropper, ο θρυλικός αμερικανός κιθαρίστας και δημιουργός του Memphis Soul, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Variety που επικαλείται τον γιο του, Κάμερον. Ο Cropper υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της αμερικανικής μουσικής σκηνής, καθορίζοντας τον ήχο που άλλαξε για πάντα τη soul. Μυθική φυσιογνωμία της Stax […]