«Ο Ναρέντρα Μόντι έστρωσε κόκκινο χαλί για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά τις πιέσεις της Δύσης» τιτλοφορούνταν το χθεσινό ρεπορτάζ της «Monde», ενόψει της άφιξης του προέδρου της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ινδίας, όπου τον υποδέχθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της, επιφυλάσσοντάς του μια μάλλον ασυνήθιστη τιμή. «Η φιλία Ινδίας και Ρωσίας έχει δοκιμαστεί στον χρόνο και έχει αποφέρει σημαντικό όφελος για τους λαούς μας» είπε ο Μόντι λίγο πριν κατευθυνθεί μαζί με τον υψηλό προσκεκλημένο του προς τον χώρο όπου θα του παρέθετε ιδιωτικό δείπνο. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει τη δική του ατζέντα και τους δικούς του στόχους, εμείς επικεντρώνουμε στους δικούς μας» ήταν η (αιχμηρή) απάντηση του Πούτιν μέσω της «India Today».

Οι παραπάνω δηλώσεις μοιάζουν να επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας, το οποίο, ανάμεσα στα άλλα, παρέπεμπε και σε μια δήλωση την οποία είχε κάνει τον Οκτώβριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «Ο Μόντι με διαβεβαίωσε πως δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία» είχε πει τότε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που αποδείχθηκε υπερβολικά αισιόδοξο και κάθε άλλο παρά έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη. Γι’ αυτό, άλλωστε, παραμένουν σε ισχύ και οι δασμοί ύψους 50% που έχει επιβάλει εις βάρος της Ινδίας από τον περασμένο Αύγουστο, επιχειρώντας να της ασκήσει πίεση και να την αναγκάσει να πάρει αποστάσεις από τη Ρωσία.

Μια ματιά στα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνει τις εξαιρετικά στενές σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Νέο Δελχί. Πράγματι, ενώ μέχρι τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ινδία αγόραζε από τη Ρωσία μόλις το 2% των συνολικών ποσοτήτων πετρελαίου που εισήγαγε, σήμερα η δεύτερη έχει μετατραπεί στον βασικό της προμηθευτή (παρά την κάμψη των τελευταίων μηνών εξαιτίας των απειλών Τραμπ για νέες κυρώσεις). Η εξέλιξη αυτή, μάλιστα, είχε αμοιβαίο όφελος: από τη μια ο Πούτιν διασφάλιζε πολύτιμα έσοδα για τον προϋπολογισμό και την πολεμική του μηχανή, ενώ από την άλλη ο Μόντι κατάφερνε να αγοράζει πετρέλαιο με σημαντικό σκόντο, καθώς η Μόσχα του πρόσφερε σημαντική έκπτωση.

Ινδία, η «πολύφερνη νύφη»

Η διμερής σχέση, όμως, δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Για του λόγου το αληθές, η Ρωσία είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές οπλικών συστημάτων προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας (έχοντας ως βασικό ανταγωνιστή της τους Γάλλους). Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι η αξία των διμερών εμπορικών συναλλαγών έχει πενταπλασιαστεί την τελευταία πενταετία, πλησιάζοντας τα 69 δισ. δολάρια φέτος, από 13 δισ. που ήταν το 2021 – μάλιστα, το 90% διεξάγεται με βάση τα εθνικά νομίσματα (ρούβλι και ρουπία) και όχι το δολάριο – ενώ στόχος είναι το ποσό να αγγίξει τα 100 δισ. ως το 2030.

Η αλήθεια, βεβαίως, είναι ότι η σχέση αυτή δεν είναι ισορροπημένη, καθώς η Ρωσία έχει ένα θηριώδες πλεόνασμα (που μεταφράζεται σε έλλειμμα για την Ινδία) ύψους 64 δισ. δολαρίων. Αυτό αποτελεί και ένα από τα βασικά σημεία τριβής ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Μόντι να διεκδικεί μεγαλύτερο όφελος για τη χώρα του, σε αντάλλαγμα για τη συνέχιση της στήριξής του προς τον Πούτιν. Το σίγουρο, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι η Ινδία αποτελεί στο σημερινό διεθνές σκηνικό την «πολύφερνη νύφη», με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, αλλά και την (παραδοσιακή αντίπαλό της) Κίνα να προσπαθούν να την προσεταιριστούν, γνωρίζοντας πως διαθέτει το ειδικό βάρος για να γείρει την πλάστιγγα προς τη μια ή την άλλη πλευρά.