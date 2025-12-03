Το όνομα Λουίς Κάμπος στους πολλούς του ποδοσφαίρου ίσως να μη λέει… πολλά. Τίποτα το ιδιαίτερο στα χρόνια που έπαιζε δεξιός μπακ για τη Fao και την Esposende στη γενέτειρά του Μπράγκα. Καλύτερος σαν προπονητής στην 12ετία 1993-2005 στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας δίχως όμως να ανέβει ποτέ στα ψηλότερα πατώματα της πολυκατοικίας. Ο Ζοζέ Μουρίνιο όμως δεν ξέχασε ποτέ εκείνον τον τύπο που με τη Ζιλ Βιθέντε του έσπασε το αήττητο ρεκόρ με την Πόρτο. Και όταν πήγε στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ του ζήτησε να τον ακολουθήσει σε μια πρόταση που γέννησε αυτόν που χρόνια μετά ο αναλυτής της «Τέλεγκραφ», Τζέισον Μπαρτ βάφτισε «πιο επιτυχημένο ανιχνευτή ταλέντων και δημιουργό ομάδων στον κόσμο». Τον ίδιο που ο Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε περιέγραψε ως «απίστευτο τύπο που σε όποια ομάδα πηγαίνει κάνει θαύματα»

Οχι, δεν έγινε κάποιο λάθος. Στο… ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ανήκει ο πρόλογος. Και μαζί μια (ακόμη) ιστορία που ο Χρήστος Μουζακίτης όταν κάποια στιγμή ο κόσμος σταματήσει να γυρίζει γύρω του θα απορεί αν του συνέβη στα αλήθεια ή αν την ονειρεύτηκε. Διότι ο Λουίς Κάμπος, ο θρυλικός «κύριος καθηγητής» που έφτιαξε με τα χέρια του την πρωταθλήτρια Μονακό του Κιλιάν Εμπαπέ, την πρωταθλήτρια Λιλ και τελικά την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν του σήμερα, προχθές το βράδυ ήταν με τον «Μούζα» στο Museo Nazionale dell’Automobile του Τορίνο. Και τον πλησίασε έπειτα από τη βράβευσή του, συνοδεύοντας τον Ντεζιρέ Ντουέ στα βραβεία της «Tuttosport». Και του έδωσε τα συγχαρητήριά του. Και αυτήκοοι μάρτυρες τον άκουσαν να λέει στον «μικρούλη» του Ολυμπιακού, να συνεχίσει την καλή δουλειά. Και ότι η Παρί Σεν Ζερμέν, η πιο λαμπερή ομάδα των καιρών μας παρακολουθεί την πρόοδό του.

Ολα αυτά μια εβδομάδα μετά την παραδοχή του Τσάμπι Αλόνσο πως τον έλληνα box to box τον παρακολουθεί και η Ρεάλ Μαδρίτης. Και λίγες ώρες πριν από το χθεσινό ρεπορτάζ της «Daily Mail» ότι στο πρόσφατο Ολυμπιακός – Ρεάλ είχε στασίδι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα μάτια της «κολλημένα» στο Golden Boy του Θρύλου. Να σου τα λένε και να μην τα πιστεύεις, για τον Μουζακίτη που χθες το πρωί πήρε το βραβείο του και κάθισε ως το πιλοτήριο του αεροπλάνου στην πτήση της επιστροφής από το Μιλάνο ως την Αθήνα. Και που στο «Ελ. Βενιζέλος» μόλις προσγειώθηκε, έπεσε πάνω στους συμπαίκτες του.

Στην αποστολή των Ερυθρολεύκων που ετοιμάζονταν να ταξιδέψει για τη Σύρο ενόψει του μεσημεριανού (13:30, Cosmote Sport 1) ματς Κυπέλλου με την τοπική Ελλάδα. Για να γίνει αντιληπτό; Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς που ήταν με τον «μικρούλη» στην Ιταλία, αποβιβάστηκε από το ένα αεροπλάνο για να επιβιβαστεί στο άλλο και τελικά να βρεθεί από το Τορίνο… στις Κυκλάδες.

Πάρτι και… Μπότης

Κρατούσε ο Μουζακίτης το βραβείο του, μια χρυσή μπάλα που κάποια στιγμή την εμπιστεύτηκε στον Φρανσίσκο Ορτέγκα και πήγε να χαιρετήσει έναν – έναν όλους τους συμπαίκτες του. Εως ότου έφτασε στον Ροντινέι και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που έστησαν… πανηγύρι φωνάζοντας το όνομά του. Αποθέωση αλλά και μια ακόμη πράξη επιβεβαίωσης για αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Και μιας και η… αγία διαδικασία του Ρέντη δεν τελειώνει ποτέ; Το μεσημέρι στη Σύρο, θα έχει την τιμητική του ένας άλλος νεαρός.

Ο 21χρονος Νικόλας Μπότης, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επίσημο ματς με τα κόκκινα γάντια. Τον επαναπάτρισε προ διετίας ο Ολυμπιακός από την Ιντερ. Τον έκανε Νο 2 ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Είναι ήδη ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων. Εχει ρυθμό από τον Ολυμπιακό Β΄ (7 συμμ.). Θα είναι βασικός το μεσημέρι στην παρθενική συμμετοχή του με την πρώτη ομάδα.

Κύκλος rotation

Εμεινε εκτός αποστολής ο Κωσταντής Τζολάκης, όπως και ο Χρήστος Μουζακίτης. Είναι έξω και οι τραυματίες (Παναγιώτης Ρέτσος, Τσικίνιο, Ντανιέλ Ποντένσε). Δεν ταξίδεψαν στη Σύρο και οι Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας μιας και η ομάδα Β΄ το μεσημέρι (15:00) αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο για τη Super League 2. Ολους τους άλλους όμως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τους πήρε μαζί: Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Κοστίνια, Εσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Βέζο, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι είναι στην αποστολή. Και μένει να δούμε τον μεγάλο κύκλο του rotation σε λειτουργία για το 3Χ3 στο Κύπελλο. Εχει νικήσει Αστέρα Τρίπολης (εκτός) και Βόλο (εντός) για τη διοργάνωση ο νταμπλούχος. Προφανώς θέλει να συνεχίσει στον δρόμο που χάραξε.

Δημήτρης Παπαδόπουλος (τεχνικός διευθυντής Εθνικών ομάδων): «Ο Μουζακίτης εκφράζει ολόκληρη αυτή τη χρυσή γενιά της Ελλάδας. Ενα παράδειγμα για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τέτοια ταλέντα. Θα φτάσει στην κορυφή. Αυτό που πέτυχε ο Χρήστος είναι ότι τον έχουμε ήδη ως πρότυπο».