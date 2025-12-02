Στον δρόμο προς τη διεκδίκηση της προεδρίας του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε χθες στο Δουβλίνο. Αν και το ταξίδι είχε προγραμματιστεί πριν από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, οι επαφές που είχε ο έλληνας υπουργός στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας ήταν σημαντικές. Συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Simon Harris και επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση για στενή συνεργασία σε κρίσιμες ευρωπαϊκές προτεραιότητες ενώ εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και το ψηφιακό ευρώ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext, στον οποίο συμμετέχει και το Χρηματιστήριο του Δουβλίνου. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε σε fireside chat στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων όπου αναφέρθηκε στο ελληνικό παράδειγμα ψηφιακής μεταρρύθμισης και στις δυνατότητες άντλησης εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι επαφές Πιερρακάκη στην Ιρλανδία ολοκληρώθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Διοικητή Gabriel Makhlouf και τον Υποδιοικητή Βασίλειο Μαδούρο για τα επόμενα βήματα προς μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα, ο «τσάρος» της Οικονομίας βρίσκεται στο Λονδίνο για να θα συμμετάσχει στο συνέδριο της Morgan Stanley.

Στα €20.000 το «μικρό προσιτό αυτοκίνητο»

Το πολυαναμενόμενο πακέτο για την αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει αναθεώρηση των στόχων CO2, μέτρα για τον πράσινο εταιρικό στόλο, ένα ολοκληρωμένο πακέτο απλούστευσης για τα αυτοκίνητα και μέτρα για την ενίσχυση του τομέα των μπαταριών και το οποίο θα παρουσίαζε η Κομισιόν στις 10 Δεκεμβρίου, φαίνεται ότι θα καθυστερήσει. Αυτό είπε ο αρμόδιος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών μιλώντας στην ανταποκρίτρια των «ΝΕΩΝ» Μαρία Βασιλείου και σε τρεις ακόμη ανταποκριτές στις Βρυξέλλες. Πάντως, στο πακέτο θα περιλαμβάνονται ακόμη και μέτρα για το «μικρό προσιτό αυτοκίνητο», που είχε ανακοινώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Σεπτέμβριο. Ερωτηθείς από «ΤΑ ΝΕΑ» ο επίτροπος επιβεβαίωσε ότι η τιμή τους θα είναι γύρω από ένα όριο «περίπου 20.000 ευρώ». Διευκρίνισε ότι «αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσει η βιομηχανία. Δεν τους υπαγορεύουμε τι πρέπει να κάνουν» είπε, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει οικονομική βοήθεια προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά χωρίς να διευκρινίζει τη μορφή της.

Συναντήσεις με Chevron

Για την Αμερική ταξιδεύει σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε μία ακόμα αποστολή στις ΗΠΑ, όπου την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον θα έχει συνάντηση με τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν. Θα είναι η τέταρτη συνάντηση που θα έχουν οι δύο άνδρες το τελευταίο εξάμηνο. Μάλιστα ο έλληνας υπουργός κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ θα έχει συναντήσεις με στελέχη του ενεργειακού κολοσσού Chevron με κύριο θέμα στην ατζέντα των συναντήσεών του τις συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης για τις έρευνες σε υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, ο Στ. Παπασταύρου αναμένεται να επισκεφθεί και τη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει και εκεί σειρά επαφών.

Η ΑΑΔΕ κατά ρευματοκλοπών

Στη μάχη κατά των ρευματοκλοπών μπαίνει η ΑΑΔΕ η οποία θα παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία των καταναλωτών για τη διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων με στόχο τον εντοπισμό όσων κλέβουν ρεύμα. Η ΑΑΔΕ θα διαθέτει στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή Ενιαίων Μητρώων ΔΕΔΔΗΕ» του ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία για τους καταναλωτές από τα έντυπα Ε1, Ε2, και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων με βάση τον αριθμό παροχής και το φορολογικό έτος, καθώς και τα στοιχεία για την αναζήτηση φυσικών ή μη προσώπων με βάση τον ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό και το είδος ταυτότητας. Με φορολογικά δεδομένα των καταναλωτών ρεύματος θα έρθουν να κουμπώσουν στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος τρέχει ελέγχους και διασταυρώσεις σε πληροφορίες και καταγγελίες που φθάνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διορθώσεις δηλώσεων χωρίς πρόστιμο

Χωρίς πρόστιμο και χωρίς επιπλέον φόρο μπορούν να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 οι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, που έχουν δηλώσει λάθος δαπάνη για το έτος 2024. Πρόστιμο και φόρος δεν επιβάλλονται εφόσον οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία που σχετίζονται με τη δαπάνη του ενοικίου, για να καταβληθεί το ορθό ποσό ενίσχυσης. Οσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025 θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως 30 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επαγγελματικές μισθώσεις με πλαφόν

Παράταση έως το τέλος του 2026 στο πλαφόν 3% των επαγγελματικών μισθώσεων προβλέπει τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς». Συγκεκριμένα, με την τροπολογία παρατείνεται εκ νέου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 η ισχύς του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής του μισθώματος για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων του π.δ. 34/1995. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της παράτασης ισχύος του μέτρου είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων. Επιπλέον με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η ισχύς των προθεσμιών απογραφής των οικονομικών δραστηριοτήτων και της ανάρτησης των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη γνωστοποίηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριότητας και Ελέγχου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026.