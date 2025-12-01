Εντεκα ψήφους θα χρειαστεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ο Κυριάκος Πιερρακάκης για να κερδίσει τον βέλγο ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ στην κούρσα για τη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup. Με σύνθημα «Οι παλιοί διαχωρισμοί δεν αντανακλούν πλέον τις προκλήσεις της Ευρώπης» ο έλληνας υπουργός Οικονομικών ξεκινά προεκλογική περιοδεία και επαφές με ευρωπαίους αξιωματούχους προβάλλοντας τις θέσεις και τις προτεραιότητές του για ένα Eurogroup «ικανό να οδηγήσει την Ευρώπη με ενότητα, ταχύτητα και διορατικότητα, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας». Στόχος του, να πείσει τους ομολόγους του ότι μπορεί να ηγηθεί των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Eurogroup.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται σήμερα στο Δουβλίνο όπου θα έχει σειρά συναντήσεων με την πολιτική και θεσμική ηγεσία της Ιρλανδίας. Θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, όπου θα εξεταστούν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις, οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και οι προοπτικές που δημιουργεί η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Γκαμπριέλ Μαχλούφ, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Institute of International & European Affairs (IIEA). Σε δηλώσεις του στους «Irish Times», σχετικά με τις προτεραιότητες που θα έθετε σε περίπτωση ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup, τόνισε ότι πρώτο του μέλημα θα ήταν να διασφαλίσει πως το θεσμικό αυτό όργανο «θα αποτελέσει ακόμη πιο αποτελεσματική άγκυρα σταθερότητας και στρατηγικής κατεύθυνσης για τη ζώνη του ευρώ».

Η ελληνική υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup δεν αποτελεί μια απλή διεκδίκηση ευρωπαϊκού αξιώματος. Ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η Ελλάδα επιδιώκει πλέον να συμμετέχει ενεργά στα κέντρα όπου καθορίζονται οι κανόνες και οι στρατηγικές επιλογές της ευρωζώνης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ψηφοφορία στο επόμενο Eurogroup αποκτά βαρύτητα που ξεπερνά το προσωπικό πολιτικό αποτύπωμα του έλληνα υπουργού Οικονομικών.

Η ψηφοφορία

Ο πρόεδρος του Εurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Η θητεία του είναι 2½ χρόνια, είναι εν ενεργεία υπουργός Οικονομικών και συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα εθνικά του καθήκοντα. Ο πρόεδρος του Eurogroup έχει τον κεντρικό ρόλο του συντονιστή και του διαμορφωτή της ατζέντας, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση και διασφαλίζει τη συνέχεια του έργου της ευρωζώνης. Επιπλέον, καταρτίζει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασιών και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων. Εκπροσωπεί το Eurogroup σε διεθνή φόρα και σε συναντήσεις πως το G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα διεθνή ή ευρωπαϊκά όργανα, αποτυπώνοντας τη συλλογική θέση των χωρών της ευρωζώνης σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικών εξελίξεων.

Η ατζέντα

Στην επιστολή της υποψηφιότητάς του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες για μια ισχυρή ευρωζώνη και στο σχέδιο της Ελλάδας για Ενότητα, Σταθερότητα και Ανταγωνιστικότητα, κάνοντας λόγο για ένα στρατηγικό Eurogroup που πρέπει να είναι επιχειρησιακό, καλά προετοιμασμένο, συμπληρωματικό προς το Ecofin και επικεντρωμένο σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την ευρωζώνη.

Στην ατζέντα του έλληνα υπουργού περιλαμβάνονται οι εξής προτεραιότητες: