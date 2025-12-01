Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά στοιχεία πελατών εταιρειών σε όλο τον κόσμο, γεγονός που δείχνει το πώς οι επιτήδειοι χτυπούν συνεχώς καταστήματα – ειδικά λιανοπωλητές – αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Η Coupang, η μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης της Νότιας Κορέας, ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή για την παραβίαση προσωπικών πληροφοριών που αφορούν – ούτε λίγο ούτε πολύ – 33,7 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών, μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Το περιστατικό στην επονομαζόμενη Amazon της Νότιας Κορέας είναι το τελευταίο σε σειρά διαρροών δεδομένων σε μεγάλες εταιρείες της Νότιας Κορέας, συμπεριλαμβανομένης της SK Telecom.

Η κυβέρνηση, η οποία πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή για το θέμα, εξετάζει εάν η Coupang παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας σχετικά με την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, δήλωσαν οι Αρχές. Η Coupang ανακοίνωσε ότι έμαθε για την παραβίαση δεδομένων στις 18 Νοεμβρίου και την ανέφερε στις Αρχές. Η εταιρεία δήλωσε ότι είχε 24,7 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ανέφερε χθες Κυριακή ότι κινέζος πρώην υπάλληλος της Coupang ήταν ύποπτος για την παραβίαση. Η Coupang υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία αυτόν τον μήνα και η αστυνομία διεξάγει έρευνα, ανέφερε η Yonhap, χωρίς να αναφέρει τις πηγές των πληροφοριών της.

Παράταση για οφειλές στην Εφορία

Προβλήματα αντιμετώπισαν τα συστήματα πληρωμών των περισσότερων τραπεζών το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών. Ετσι, το ΥΠΕΘΟ και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν την παράταση της προθεσμίας πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων μέχρι σήμερα 1 Δεκεμβρίου. Επομένως, κάθε πληρωμή φορολογικών οφειλών που έπρεπε να εξοφληθεί εντός του Νοεμβρίου μπορεί να διευθετηθεί και σήμερα, χωρίς να υπάρχουν προσαυξήσεις και τυχόν πρόστιμα, τα οποία διαγράφονται. Το πρόβλημα προήλθε από τον μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Οι αγορές της Black Friday και οι πληρωμές μισθοδοσίας και επιδομάτων δημιούργησαν μια «τέλεια καταιγίδα» που επιβάρυνε σημαντικά τα συστήματα τουλάχιστον δύο μεγάλων τραπεζών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σταδιακά όλο το σύστημα και αρκετές συναλλαγές μέσω mobile και e-banking να μη γίνονται δεκτές. Επιπλέον, ο βροχερός καιρός της Παρασκευής έδωσε περαιτέρω ώθηση στις ηλεκτρονικές πληρωμές, καθώς πολλοί καταναλωτές έκαναν αγορές από το σπίτι τους. Μεταξύ των ακυρωθεισών πληρωμών ήταν και ορισμένες ενισχύσεις του κράτους προς αγρότες. Οι τράπεζες προχώρησαν σε διορθώσεις άμεσα, όμως οι αποτυχίες πληρωμών δεν σταμάτησαν απευθείας και χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να επιλυθεί συνολικά το πρόβλημα.

Χωρίς λαϊκές την Τετάρτη

Χωρίς λαϊκές αγορές θα είναι την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 όλη η χώρα μετά την απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας. Η απόφαση αυτή αποτελεί την αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή, όπως λένε, φορολογικά εμπόδια που τους βάζει η κυβέρνηση. Μάλιστα, οι ίδιοι τάσσονται και αλληλέγγυοι στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πόρισμα ύστερα από ενάμιση χρόνο

Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών την περίοδο 2022-2023, όταν το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αυξήθηκε κατακόρυφα από το -0,50% στο 4%. Η κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει στόχο να διαπιστώσει τους λόγους για τους οποίους η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ δεν απορροφήθηκε από τις ελληνικές τράπεζες. Η κλαδική έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, όμως ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματά της, τα οποία αρχικά αναμένονταν στις αρχές του έτους. Μεταξύ των μέτρων που θα προτείνει η έρευνα αναμένεται να είναι και ορισμένα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όπως το παρατηρητήριο επιτοκίων της ΤτΕ.

Ξεκινούν έλεγχοι για το IRIS

Από σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ξεκινούν οι έλεγχοι στα καταστήματα λιανικής για την αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS. Οι περισσότεροι έμποροι έχουν ήδη αναβαθμίσει τα τερματικά POS τους για να μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να πληρώσουν μέσω IRIS. Η συναλλαγή θα γίνεται ως εξής: (α) «σκανάρισμα» του μοναδικού κωδικού QR που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη πληρωμή, (β) μετάβαση στην εφαρμογή mobile banking και (γ) επιβεβαίωση της πληρωμής. Σημειώνεται ότι οι πληρωμές μέσω IRIS έχουν ελαφρώς μικρότερες χρεώσεις για τους εμπόρους, καθώς δεν παίρνουν το μερίδιό τους οι μεγάλες εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών (Visa, Mastercard).

Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα» βάζει το πλαίσιο των κανόνων για τη σωστή και ασφαλή δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Μεταξύ άλλων ορίζει τα βασικά ζητήματα για την αδειοδότηση του κλάδου, τους όρους πρόσβασης στις αποθήκες, ενώ προβλέπει και αντισταθμιστικά μέτρα για τις περιοχές όπου θα γίνει η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.

Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

Σήμερα «ανοίγει» η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του προσωρινού διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς. Η νέα Αρχή αναμένεται να κάνει «πρεμιέρα» από τις αρχές του 2026 και θα στελεχωθεί με 500 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 300 θα είναι ελεγκτές με εξειδικευμένη κατάρτιση.